“Šodien līs, rītdien līs, parīt līs, bet no pirmdienas..” Sāk iezīmēties “interesanta” laika prognoze

Cilvēki gaidīt gaida siltāku laiku un beidzot īsta pavasara iestāšanos, taču šogad, šķiet, ziema ar visiem spēlē paslēpes. Te tā atkāpjas, kļūst siltāks mazliet, cilvēki priecīgāki, bet – nekā. No rīta viss vienos sniegos. Atkal ko līdzīgu nākamajai nedēļai sola laika vērotāji, sakot, ka nu prognozes izskatoties visai ticamas.

Darba nedēļas izskaņa būs lietaina

Tuvākajā diennaktī laika apstākļi Latvijā īpaši nemainīsies, vienīgi vairāk līs un būs mazāka iespēja starp mākoņiem ieraudzīt sauli, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī uz piektdienu laiks būs mākoņains, vietām arī skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs +1…+6 grādu robežās.

Rīgā naktī debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam līs. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem un būs mērens, minimālā gaisa temperatūra būs +3…+5 grādi.

Piektdien dienā laiks būs mākoņains, tomēr vietām arī skaidrosies. Pēcpusdienā no rietumiem valsti šķērsos nokrišņu zona un teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā Kurzemē brāzmās 15-18 metri sekundē. Gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem.

Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, palaikam līs. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem, prognozē LVĢMC.

At the beginning of next week it is getting colder again. Snow is in forecast for next week. ECMWF ensemble forecast for Väike-Maarja (EE) and 850 hPa airmass temperature (valid at 1-1,5 km) forecast for Europe. pic.twitter.com/coRpM3h8j1

— Kairo Kiitsak 🇪🇪 (@kairokiitsak) March 22, 2023