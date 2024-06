Foto-LETA

Šodien Rīgas velomaratona laikā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi Ieteikt







Šodien Rīgā notiks “Toyota” Rīgas velomaratons, kura laikā transportlīdzekļu satiksme vairākās galvaspilsētas ielās, kā arī uz tiltiem pār Daugavu būs ierobežota vai slēgta, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.

Reklāma Reklāma

No plkst.11 līdz 12 transportlīdzekļu satiksmi slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta – kreisajā braukšanas joslā, nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.

No plkst.12.45 līdz 16.15 satiksmi slēgs 11.novembra krastmalā, kā arī Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā – virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam.

Tāpat no plkst.12.45 līdz 16.30 satiksmi slēgs uz Dienvidu tilta – virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi.

Savukārt no plkst.13 līdz 17 satiksmi slēgs Bauskas ielas posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielas posmā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, organizējot divvirzienu satiksmi pretējā joslā, Balasta dambī, uz Vanšu tilta, kreisajā braukšanas joslā nodrošinot sabiedriskā transporta satiksmi.

Svētdien, 2.jūnijā, velomaratona norises laikā būs izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā.

Tostarp Autotransporta direkcijā (ATD) aģentūrai LETA pavēstīja, ka Rīgas velomaratona laikā šodien maršruta Rīga-Ķekava autobusi nepieturēs divās pieturās, kas atrodas Krasta ielā.

ATD norāda, ka šodien starp plkst.12.30 un plkst.16.30 maršrutā Rīga-Ķekava reisos no Rīgas uz Ķekavu autobusi neapstāsies pieturās “Balvu iela” un Atpūtas centrs “Lido”.

Tāpat ATD aicina pasažierus velomaratona laikā ņemt vērā potenciālos reģionālo autobusu reisu kavējumus, iebraucot un izbraucot no Rīgas.