Foto: Shutterstock

Šodien tu būsi iekāpis savas dzīves gaišajā joslā! Horoskopi 29.novembrim Ieteikt







Auns

Esi uzmanīgs, šodien tevi kāds var ļoti maldināt un tu pats to nepamanīsi. Bet, kas interesanti, var notikt pavisam pretējais – tas, kurš maldina, vari izrādīties tu! Centies tā nedarīt!

Vērsis

Tev vajadzētu izskaidrot saviem tuvajiem cilvēkiem savu rīcību, it īpaši, ja viņiem tā šķiet nesaprotama. Neviens uz tevi neapvainosies, ja tu runāsi un skaidrosi, bet var gadīties, ka apvainojas, ja tu darīsi kaut ko viņiem neizprotamu un nepamatosi to.

Dvīņi

Šodien nāksies ātri domāt un kustināt smadzenes. Galvenais, lai šis process tev sagādātu prieku!

Vēzis

Lai arī kāds būtu tavs mērķis, šodien tu to nesasniegsi. Esi tam gatavs! Neuztver to kā zaudējumu, tu to sasniegsi citu dienu! Uztver šo dienu kā iespēju atskaņot vēl citus savus mērķus un ielikt savā mērķu sarakstiņā.

Lauva

Nevajadzētu šodien uzņemties atbildību par svešām kļūdām. Pat, ja šis kāds ir tavs tuvākais cilvēks. Jāmācās katram būt atbildīgam par sevi pašam.

Jaunava

Šodien veiksmes faktors ir atkarīgs no tā, cik racionāls tu pratīsi būt. Jo mierīgāk tu domāsi un visu saliksi pa plauktiņiem, jo vieglāk būs!

Svari

Tu esi pārāk racionāls pret apkārtējiem – viņi ne vienmēr tevi saprot. Taču tu vari to mainīt – aprunājoties ar viņiem, izskaidrojot. Viņiem nebūs grūti to pieņemt, viņi vienkārši tevi dažreiz nesaprot.

Skorpions

Esi šodien maigs un mīlošs – un tavi tuvinieki spēs to novērtēt. Un arī pašam tev būs pozitīvas un patīkamas emocijas. Šī diena ir kā radīta šādu emociju izrādīšanai.

Strēlnieks

Šodien tev ir iespēja rīkoties tā, kā tu uzskati par pareizu. Esi uzmanīgs un vērīgs – šī situācija, kā jau vienmēr, pienāks tieši tad, kad tu gaidīsi to vismazāk!

Mežāzis

Tu esi iekāpis savas dzīves gaišajā joslā! Kamēr tā nav nomainījusies uz tumšo (tu jau zini, dzīvē viss notiek secīgi!), izbaudi šos patīkamos piedzīvojumus, ko šī diena tev noteikti dos!

Ūdensvīrs

Visam šodien ir jānotiek labāk, nekā vakardien. Tu un tava uzvedība – tas ir atslēgvārds, kā tu šos procesus patiešām vari ietekmēt.

Zivis

Tev šodien ir jābūt čaklam – kā emocionāli, tā fiziski. Nekādā gadījumā nedrīkst pārlikt vai atlikt savus pienākumus uz citu dienu!