“Šoferis satvēra mani un ar spēku izmeta no autobusa” – pasažieris apgalvo, ka Valmierā piedzīvojis necienīgu izturēšanos Linda Tunte

FOTO: “VTU Valmiera” publicitātes foto

Ieteikt







Sazinājos ar Oliveru Pavicevicu, kurš nupat – vakar – piedzīvojis pavisam nepatīkamu situāciju, izmantojot sabiedrisko transportu Valmierā. Olivers pirms kāda laika ir no ārzemēm atgriezies uz dzīvi Latvijā, tāpēc neslēpj, ka viņam ir pārsteigums, cik citādi te viss notiek.

Reklāma Reklāma

Kā vispār kaut kas tāds var notikt tādā civilizētā valstī kā Latvija? To Olivers nesaprot. 9.maijā no rīta viņš iekāpis autobusā no Rīgas uz Valmieru.

Biļeti vīrietis esot iegādājies internetā, tā maksājusi 5,70 eiro. Kā galamērķi viņš izvēlējies “Valmiera VTU”, kas ir vienu pieturu pirms Valmieras autoostas (AO), kuru pārvalda Valmieras Transporta aģentūra (VTU). Biļetes cena no Rīgas līdz “Valmiera VTU” vai “Valmiera AO” bijusi identiska, jo abas pieturas ir tuvu viena otrai.

“Jā, es kļūdas dēļ nopirku biļeti līdz “Valmiera VTU”, nevis līdz “Valmiera AO”. Kad autobuss pienāca pie “Valmiera VTU”, autobusa vadītājs pienāca pie manis pēdējā sēdvietā un lūdza mani izkāpt, jo man nebija biļetes līdz galamērķim “Valmiera AO” (kas maksā to pašu cenu). Es teicu, ka nepamanīju atšķirību un piedāvāju samaksāt par biļeti līdz “Valmiera AO”. Tomēr vadītājs satvēra mani aiz jakas apkakles un sāka vilkt ārā no sēdvietas. Piedāvāju samaksāt papildus biļeti. Viņš agresīvi atteicās,” vakardienas notikumus atceras Olivers.

Taču ar šo nekas neesot beidzies: “Pēc tam es devos uz autobusa priekšu, bet vadītājs turpināja uz mani kliegt, citu pasažieru priekšā pilnā autobusā. Es domāju, ka vienkārši samaksāšu par biļeti, un teicu, ka, lai gan samaksāšu, tas nešķiet taisnīgi, jo biļetes cena nav atšķirīga. Viņš turpināja uz mani kliegt un atteicās pārdot biļeti līdz galamērķim, uzstājot, ka izmetīs mani no autobusa. Man bija jānokļūst uz nākamo autobusu no “Valmiera AO” darba dēļ, un es nevarēju palikt “Valmiera VTU”, kur nav piemērotu savienojumu.”

Vadītājs esot mēģinājis pasažier aizskart arī fiziski. Tobrīd Olivers pateicis, ka ārā nekāps, taču zvanīs policijai, lai tā atrisinātu situāciju.

“Šoferis satvēra mani un ar spēku izmeta no autobusa. Pretoties nebija iespējams. Viņa svars manu pārsniedza divkārtēji.

Stumjot mani pa autobusa kāpnēm, pazaudēju savus AirPods Pro, un mans Apple MacBook Air M1 somā ieguva iespiedumu. Manai jakai tika norautas pogas. Turklāt šobrīd man arvien stiprāk sāp kakla skriemeļi un mugura,” norāda Olivers.

Pēc notikušā viņš iesniedzis telefonisku sūdzību Valmieras VTU, kur pretī saņēmis sirsnīgu atvainošanos. Ar viņu sazinājusies jauka sieviete, kura esot pārskatījusi video ierakstus un atzinusi, ka neko līdzīgu neesot redzējusi. Pasažieris plāno iesniegt prasību pret uzņēmumu un autobusa vadītāju personīgi, jo nenovēl, lai vēl kāds nonāktu šādā situācijā. Šobrīd viņš meklē notikuma aculieciniekus.

Uzklausot šo stāstu, skaidrs, ka arī te noteikti otrai pusei ir savs komentārs, savs skaidrojums, kāpēc notika tā, kā notika. Tāpēc sazinājos ar SIA “VTU Valmiera”, lūdzot komentēt situāciju.

Turpinājumā uzņēmuma sniegtais skaidrojums.

“SIA “VTU Valmiera” saņēma konkrētā pasažiera sūdzību par autobusa vadītāja necienīgu rīcību, uzzinot, ka pasažieris kļūdījies ar galapieturas izvēli. Pateicāmies pasažierim par atbildīgu rīcību, mūs informējot, tādējādi varējām nekavējoties sākt sūdzības pārbaudi un atvainoties pasažierim telefonsarunā par to, kā situācija risināta. Tā kā pasažieris ir teicis, ka vērsīsies policijā, SIA “VTU Valmiera” paralēli veic savu izmeklēšanu, lai noskaidrotu situāciju no abiem skatupunktiem, un videoierakstā ir redzams un dzirdams, ka pastāv vairākas būtiskas nesakritības ar Facebookā lasāmo pasažiera ierakstu, plašākus komentārus SIA “VTU Valmiera” par konkrēto situāciju nesniegs.

SIA “VTU Valmiera” atbalsta, ka pasažieris ir Facebookā veicis ierakstu, meklējot aculieciniekus, taču noteikti neatbalsta naida runas, kas parādās komentāros, izsakoties necienīgi ne tikai par autobusa vadītāju (nezinot situāciju no abām pusēm), bet noniecinot autobusu vadītāja profesiju kopumā, aicina izrēķināties, izsaka apmelojošus apgalvojumus u.tml.

Mēs esam par situācijas noskaidrošanu atbilstoši tiesiskā valstī spēkā esošajiem likumiem un ka to veic atbildīgās iestādes, nevis tas notiek interneta vidē, kur komentētāji arī spriež tiesu un nosaka, vai un kāds sods piešķirams. Mēs noteikti esam uz sadarbību vērsti un ar mērķi uzlabot pakalpojumu, atbalstot darbiniekus šajā ceļā, taču tam ir jānotiek, situāciju izvērtējot objektīvi un apzinot visas iesaistītās puses. Izvērtējam notikušo un tā cēloņus pēc saviem kvalitātes standartiem un veicam/ turpināsim veikt visu nepieciešamo, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Problēmsituāciju risināšanā jābūt cieņpilnai attieksmei, tas ir arī mūsu pakalpojuma pamatā.

Reklāma Reklāma

Mēs pateicamies pasažieriem, kuri mūs informē, lai varam izvērtēt un attiecīgi rīkoties, lai braucieni būtu patīkami gan pasažieriem, gan autobusu vadītājiem.

Atvainojamies pasažieriem, kuri bija notikušā aculiecinieki, vienlaikus lūdzot ņemt vērā, ka šāda situācija nav ikdiena mūsu darbā. Savstarpēja cieņa ir ļoti būtiska darbā, kur ar klientiem ir tieša saskarsme katru dienu, katru braucienu, un tas ir divpusējs process.”

Ziņo! Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu Ziņo!

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]