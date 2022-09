Šoks par cenu! “261 eiro par zoba izraušanu. Žēl, ka cilvēki nav kā šinšilas, kam zobi izkrīt pašām!” Ieteikt







Kāds Facebook lietotājs sašutis par cenu, kādu nācies maksāt par gudrības zoba izraušanu J.Katkēvičas zobārstniecībā Rīgā.

Facebook ievietotajai bildei pievienots komentārs: “Žēl, ka mēs, cilvēki, neesam apveltīti ar tādu dabas dāvanu kā šinšilas, kurām zobiņi izkrīt un turklāt vēl vietā jauni izaug. Tad šie pakalpojuma sniedzēji varētu paši savus zobus vadzī kārt! Maķenīt, vai tāda samaksa šķiet samerīga par, tā saucamā, gudrības zoba izcelšanu? Precizēts pakalpojuma sniedzējs – J. Katkevičas zobārstniecība. Kāds pamatojums šiem astronomiskajiem cipariem?”

Komentāros arī citi iedzīvotāji pievienojas sašutumam un dalās savā pieredzē par astronomiskajām zobārstniecības cenām. Lūk, daži no tiem!

“2020. gada Ziemassvētkos bērnam pēkšņi sapampa zobs. Tā bija vienīgā klīnika, ks svētkos strādāja. Rentgens, izraut piena zobu 161 eiro.”

“Šī summa vēl ir OK. Man vīram sāka sāpēt gudrības zobs, izrādījās, ka nevar tāpat vien izraut – ar kaulu saaudzis. Izmeklējumi plus raušana plus narkoze – 600!!”

“Viens gads zobārstniecības studijās maksā 12 tūkstoši eiro. Kaut kā studiju kredīts ir jāatdod, nerunājot par materiāliem, aparatūru, un visiem pàrējiem loģiskajiem izdevumiem.”

“Katkevičas klīnikā tā ir normāla summa, jo nevajag aizmirst, ka šī klīnika pieņem uzreiz un strādā 24/7. Tas ir serviss, kas maksā ekstra naudu.”