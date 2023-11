“Maskavā ir noticis piecu minūšu pikets, lai mobilizētos atlaistu mājās, kā bija solījis Šoigu,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

“Izgājušas sievas ārā ar plakātiņiem,” viņš norāda, piebilstot, ka pret karu nav nekāda piketa, tas uzreiz tiktu aiztaisīts ciet.

“Bet 5 minūtes, ilgāk nebija,” uzsver J. Slaidiņš. Parunāja, vērsās pie komunistiem pēc palīdzības, jo Šoigu bija solījis, ka mobilizētie tiks palaisti mājās.

Neviens piketā netika arestēts, policija bija, bet nav ziņu par aizturēšanu.

‼️ In Moscow, the wives of the mobils went to a protest for the first time. They were dispersed in a few minutes pic.twitter.com/utquEdyhit

— PStyleOne1 (@PStyle0ne1) November 7, 2023