Igaunijas un Somijas gāzes pārvades sistēmu operatoru nolīgts uzņēmums otrdien sāka darbu, lai noskaidrotu, kur varētu būt iespējamā noplūde abas valstis savienojošajā gāzesvadā “Balticconnector” un Somu līcī esošā gāzesvada iespējamo bojājumu apmēru.

Pārbaudes tiks veiktas šonedēļ. Pēc tam, kad tiks noskaidrota noplūdes vieta un bojājuma apmērs, varēs sagatavot remonta plānus, informēja Igaunijas pārvades sistēmu operators “Elering”.

Tikmēr Somijas laikraksts “Iltalehti”, atsaucoties uz ārpolitikas un drošības politikas avotu ziņoja, ka Somijas valdībai un Aizsardzības spēkiem esot aizdomas, ka gāzesvadam uzbrukusi Krievija.

Arī Somijas sabiedriskās raidorganizācijas “Yle” avoti ziņo, ka noplūde “nešķiet negadījums”.

Otrdienas vakarā gaidāmā preses konference par Somu līcī notiekošo, kas, kā ziņo “Yle” avoti, būs par “satraucošām izmaiņām Somijas drošības situācijā”. Preses konferencē gaidāma premjerministra Peteri Orpo un aizsardzības ministra Anti Hekenena piedalīšanās.

Notikušo izmeklē Somijas Drošības izlūkošanas dienests (“Supo”) un Somijas robežsardze.

Gan Igaunijas, gan Somijas seismologi apliecinājuši, ka pēdējā laikā nav reģistrēta seismoloģiskā aktivitāte, kas atbilstu eksplozijai, kuras rezultātā varētu rasties būtisks cauruļvada bojājums.

“Elering” un Somijas sistēmas operators “Gasgrid Finland” slēdza “Balticconnector” naktī uz svētdienu, jo tika novērota spiediena krišanās cauruļvadā, kad liecina par iespējamu gāzes noplūdi.

“Balticconnector” slēgšana neietekmē gāzes piegādes patērētājiem Igaunijā, jo gāzi Igaunija joprojām var saņemt no Latvijas. Pirms slēgšanas gāze pa “Balticconnector” plūda no Somijas uz Igauniju. Lielākā daļa no Somijas saņemtās gāzes tika nogādāta Latvijā, kur Inčukalnā ir gāzes krātuve.

“Balticconnector” starp Paldiskiem un Inko ir 77 kilometru garš. Ekspluatācijā to nodeva 2020.gada sākumā.

Apart from the gas pipeline "balticconnector", an undersea communications cable between Finland and Estonia has also been damaged.

