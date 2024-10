Foto: TOMS KALNINS/SCANPIX/LETA

Šonakt debesīs būs redzams supermēness – spilgtākais un lielākais šogad!







Šonakt debesīs būs novērots īpašs spožs mēness, kas nodēvēts par “Mednieku mēnesi”. Tas atrodas tuvāk Zemei nekā citkārt, tādēļ arī labāk redzams, vēsta CNN.

Šāda parādība redzama vairākas reizes gadā, šī būs trešā reize no četrām kopumā. Šovakar mēness būšot visspilgtākais no visām reizēm. Tas skaidrojams ar to, ka mēness orbīta nav ideāls aplis, Zemes gravitācijas spēka dēļ tai ir eliptiska forma, un šobrīd mēness atrodas tuvākajā punktā.

“Mednieka mēness” ir pirmais pilnmēness pēc rudens ekvinokcijas, kas šogad notika 22. septembrī. Šis mēness notikums iezīmē gadalaiku maiņu. Nosaukums radies no iedzīvotājiem, kuri guva labumu no mēness spožā izskata, kad mednieki gatavojās garajām ziemām.