Spageti ar Marinara mērci: viens no izcilākajiem un iecienītākajiem ēdieniem daudzās ģimenēs





Marinara ir viena no vispopulārākajām tomātu mērcēm pasaulē. Obligātās tās sastāvdaļas ir: tomāti, olīveļļa, ķiploki, sīpols un aromātiski zaļumi, piemēram, baziliks. Mērces piedevas var būt visdažādākās – sākot no selerijas kāta, kaperiem un beidzot līdz olīvām. Fantāzijai brīva vaļa! Vasara sezonā šo mērci var gatavot arī no svaigiem tomātiem, taču tuvojoties Ziemassvētkiem, šis ēdiens ir ļoti iecienīts daudzās ģimenēs visā pasaulē – aromātiska tomātu mērce, ko gatavo no tomātiem bundžiņās kopā ar spageti.

Starp citu, šo mērci var uzglabāt ledusskapī 4-5 dienas un gatavot katru dienu klāt tikko izvārītiem spageti! Bet, ja šo mērci sasaldē – tā ir derīga līdz pat mēnesim!

Sastāvdaļas:

Tomāti savā sulā (gabaliņos) – 1,5 kg (aptuveni 4 bundžas)

Sīpols (liels) – 1 gab.

Burkāns (liels) – 1 gab.

Olīveļļa – 2 ēdamkarotes

Ķiploki – 5-6 daiviņas

Sausais baziliks – 2 ēdamkarotes

Cukurs – 1 tējkarote

Sāls – 1 tējkarote

Pipari – pēc garšas

Spageti – 500 grami

Parmezāna siers (rīvēts) – pie pasniegšanas, pēc garšas

Svaigs baziliks – dekorēšanai

Pagatavošana:

Smalki sagriež sīpolu, uz rīves sarīvē burkānu. Uzkarsē dziļu pannu (vai kastroli ar biezu “dibenu”), ielej 2 ēdamkarotes olīveļļas, ļauj uzkarsēties, liek cepties sīpolus un burkānu, apmaisot cep uz vidējas uguns apmēram 5 minūtes. Pievieno sasmalcinātu ķiploku un sauso baziliku, joprojām cep, ik pa laikam apmaisot, vēl aptuveni 1 minūti.

Pievieno tomātus (tiem jābūt smalkos gabaliņos! Ja redzat, ka bundžā gabali ir lieli, sasmalciniet tos papildus!), tad pievieno piparus, sāli un mazliet cukura. Turpina cept/ vārīt uz lēnas uguns aptuveni 30 minūtes.

Kamēr gatavojas mērce, pagatavo spageti pēc instrukcijas uz iepakojuma. Kad mērce ir gatava, to sakuļ ar blenderi. Ja tomēr jums patīk, ka mērcē ir gabaliņi, tad var to arī nedarīt! Ja vēlaties mērci ar izteiktāku garšu un viendabīgāku masu – būs nepieciešams sablenderēt.

Mērcei pievieno spageti un visu kārtīgi samaisa. Liek uz šķīvjiem un apkaisa ar sarīvētu Parmezāna sieru un bazilika lapiņas.

Labu apetīti!