Daudzdzīvokļu nams Valensijā ceturtdien aizdegās ap pulksten 17.30, iesprostojot daļu no 350 mājas iemītniekiem, kopumā ēkā bija 130 dzīvokļu, vēsta dailymail.co.uk.

Pagājušajā naktī tika apstiprināts, ka vismaz četri cilvēki gājuši bojā, bet vēl 20 pazuduši bez vēsts. Varonīgie ugunsdzēsēji cīnījās ar trakojošo uguni, lai glābu iesprostotos iedzīvotājus.

Paredzams, ka bojāgājušo skaits šodien pieaugs pēc tam, kad 14 stāvu namu Spānijā izpostīja nekontrolējamas uguns liesmas.

Ostas pilsētas Kampanāras rajonā esošais daudzdzīvokļu nams tika pārklāts ar viegli uzliesmojošu poliuretāna apšuvumu, eksperti apgalvo, ka pārklājums ir atbildīgs par ēkas iznīcināšanu.

Materiāls ir likumīgs, taču vairs netiek plaši izmantots pēc tam, kad tas tika saistīts ar 2017.gada “Grenfell Tower” ugunsgrēku, un katastrofas izmeklēšanā tika ziņots, ka ēkā izmantots poliuretāns un citi degoši materiāli.

2017. gada jūnijā ugunsgrēks plosījās “Grenfell Tower” – 24 stāvu augstceltnē Londonas rietumos –, nogalinot 72 cilvēkus, un liesmas strauji izplatījās pa ārējo sienu viegli uzliesmojošā apšuvuma dēļ. Publiskā izmeklēšana par katastrofu joprojām turpinās.

Ja šajā gadījumā vainojams apšuvums, tas varētu būt pirmais šāda veida ugunsgrēks Spānijā, uzskata inženieris, kurš iepriekš apsekojis ēku. Šis ēkas celtniecība sākās 2005.gadā, un tā tika pabeigta 2009.gadā, un būvniecības uzņēmums toreiz lepojās, ka tā celta no “augstākās kvalitātes materiāliem”. Kad tika sākta ēkas celtniecība, “poliuretāna sliktā reputācija nebija tik plaši izplatīta” kā tagad, pēc Grenfelas un citām katastrofām visā pasaulē.

Ugunsdzēsēji pagājušajā naktī sacīja, ka viņi netic, ka kāds no pazudušajiem mājas iedzīvotājiem būs izdzīvojis.

Paredzams, ka oficiālais bojāgājušo skaits pieaugs piektdien, kad ugunsdzēsēju brigādes un citi neatliekamās palīdzības darbinieki varēs iekļūt daudzdzīvokļu namā.

Valensijas reģionālās valdības ārkārtas situāciju apakšdirektors Horhe Suaress pagājušajā naktī sacīja, ka ugunsgrēkā ievainoti 14 cilvēki, tostarp vismaz seši ugunsdzēsēji. 12 no cietušajiem atrodas slimnīcā.

Apstiprinot bažas, ka varētu būt vēl nāves gadījumi, viņš sacīja: “Mums ir jāapstiprina vissliktākā no izvirzītajām hipotēzēm. Šobrīd ir gājuši bojā 4 cilvēki, bet sīkāku informāciju atklāt nevaru.”

Informācija par četriem bojāgājušajiem ir balstīta uz mūsu rīcībā esošo vizuālo informāciju, kas iegūta pēc ugunsdzēsēju drona palaišanas.

Aculiecinieki ir redzējuši, kā kāds vīrietis nolec no sava vairāku stāvus augstā balkona uz drošības matrača, savukārt citi mājas iemītnieki uz saviem balkoniem gaidīja glābējus, kamēr uguns ap viņiem kļuva ar vien spēcīgāka.

Vairāk nekā 20 ugunsdzēsēju brigādes bija iesaistītas pagājušās nakts liesmas likvidēšanā, un viņu centienus apgrūtināja vējš un ugunsgrēka augstā temperatūra.

Kāds iedzīvotājs, kurš dzīvo ēkas otrajā stāvā, pastāstīja, ka pēc izcelšanās “uguns izplatījās 10 minūšu laikā”.

Sieviete, kura dzīvo pretējā ēkā, radio “RNE” pastāstīja, ka sākumā ugunsgrēks izcēlās uz balkoniem, un tad nogāzās fasādes daļas. Piebilstot, ka pēdējos gados vējš bija nopūtis daļu no apšuvuma un tas bija jāremontē.

Desmitiem iedzīvotāju šovakar šausmās vēroja, kā viņu acu priekšā tiek iznīcinātas viņu mājas.

Spain

Spanish firefighters tackle massive blaze in 14-storey apartment building.

massive fire has broken out in a 14-storey apartment building in the Spanish city of Valencia.

Firefighters are still battling to control the blaze.

The blaze reportedly began around 5:30pm local… pic.twitter.com/UW65JWasP2

— Abhay (@AstuteGaba) February 22, 2024