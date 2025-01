Sprindžuks: Mums ir jābūt kodolam, ko nozīmē “latvietība”, un mums tas jāsargā visiem veidiem Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” runājot patriotismu un to, vai patriotisms ir klātesošs jauniešu vidū, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja biedrs (AS), VARAM ministrs (2022-2023), Ādažu novada domes priekšsēdētājs (2013-2014) Māris Sprindžuks norāda, ka kopš barikāžu laika ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi, kuru laikā ir būtiski mainījusies situācija.

Viņš norāda, ka liela daļa jauniešu, lai gan ir Latvijas pilsoņi, Latvijā nedzīvo, taču arī tiem ir piederības sajūta Latvijai: “Arī tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, arī tiem ir kaut kāda piederības sajūta Latvijai. Viņi vasarā brauc, viņi grib apmeklēt Dziesmu svētkus, viņi grib pirkt Latvijas alu. Manuprāt, mums ir jābūt kodolam, ko nozīmē “latvietība”, un mums tas ir jāsargā visiem veidiem.”

Sprindžuks atzīmē, ka “latvietība” neaprobežojas tikai ar latviešu valodu vai Dziesmu svētkiem.

“Tas ir kas vairāk. Tā ir mūsu vēsture, tā ir mūsu cīņa arī barikādēs. Tas ir tas, kas mūs satur kopā, jo šajos laikos naudu var nopelnīt internetā, dzīvot citā valstī, vēl kaut ko, vēl kaut ko, bet ir jābūt šim vienojošajam. Manuprāt, tas vispār ir brīnums, ka skaitliski maza nācija runā vienā valodā un, ka mums ir sava valsts. Mums ir jāsaprot, ka tas ir brīnums, tā ir liela vērtība. Un mums par to ir jādomā, īpaši par to, kā to noturēt un nodot saviem bērniem, lai mēs turpinātos,” tā Sprindžuks.