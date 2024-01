Stambulā divi maskās tērpti vīrieši itāļu baznīcā nogalinājuši vienu cilvēku

Svētdien Stambulā itāļu katoļu baznīcā uzbrukumā reliģiskas ceremonijas gaitā nogalināts viens cilvēks, pavēstīja Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja.

Uzbrukums noticis ap plkst.11.40 Stambulas Sarijeras rajonā Svētās Marijas baznīcā.

To veikuši divi maskās tērpti vīrieši, sociālajos medijos pavēstīja Jerlikaja. Sākta izmeklēšana, lai atrastu uzbrucējus, kas no notikuma vietas aizbēga, piebilda ministrs.

Rajevskis: “Vēlētajam ir pēdējais vārds par to, ko viņš vēlas redzēt vēlētā amatā. Pat, ja tas ir Putina piekritējs”

Turcijas amatpersonas norādīja, ka uzbrukums, kā šķiet, bijis vērsts pret konkrētu cilvēku, nevis katoļu baznīcu.

Uzbrukumā ar šaujamieroci nogalināts viens no dievkalpojuma apmeklētājiem, pavēstīja ministrs. Upuri viņš identificēja ar iniciāļiem C.T..

Misē piedalījās aptuveni 40 cilvēku, vēsta vietējās amatpersonas. “Mēs kategoriski nosodām šo neģēlīgo uzbrukumu,” apliecināja ministrs.

Stambulas gubernators Davuts Gils žurnālistiem notikuma vietā sacīja, ka citu ievainoto nav.

Uzbrukuma motīvs pagaidām nav skaidrs.

Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni saistībā ar uzbrukumu pauda “līdzjūtību un stingru nosodījumu”, kā arī izteica atbalstu Turcijas varasiestādēm to centienos atrast slepkavas.

Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks iknedēļas lūgšanā “Angelus” Vatikānā Svētā Pētera laukumā pauda atbalstu Stambulas katoļu kopienai.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans saistībā ar uzbrukumu izteicis līdzjūtību.

Prezidents jau runājis ar vietējām amatpersonām un itāļu draudzes priesteri.

“Tiek sperti nepieciešamie soļi, lai noziegumu pastrādājušos notvertu iespējami drīz,” apliecināja Erdogans.

