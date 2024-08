NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs trešdien pēc Ukrainas lūguma sasauks NATO un Ukrainas padomes sanāksmi, tā otrdienas vakarā paziņoja NATO preses pārstāve Fara Dahlalla.

Viņa norādīja, ka sanāksme notiks pēc Krievijas pirmdien veiktajiem masveida triecieniem civiliedzīvotājiem un infrastruktūrai visā Ukrainā.

“NATO sabiedrotie ir snieguši ievērojamu atbalstu Ukrainas pretgaisa aizsardzībai, un tie ir apņēmušies turpināt stiprināt Ukrainas aizsardzību,” piebilda pārstāve.

Pēc viņas teiktā, Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs informēs sabiedrotos par situāciju kaujas laukā un prioritārajām vajadzībām.

Pirmdien Krievija uz Ukrainu izšāva vismaz 127 raķetes un 109 trieciendronus “Shahed”.

Saskaņā ar premjerministra Denisa Šmihaļa teikto uzbrukums skāra 15 reģionus.

Rescue operations are ongoing at the sites of strikes and falling debris in the regions of Ukraine that were attacked by Russia last night. All services are on the ground, and the rubble is being cleared.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2024

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2024