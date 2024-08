Vai tie varētu būt apvērsuma priekšvēstneši? Slaidiņš par to, ka Krievijas informatīvajā telpā iestājusies “haosa ēra” Ieteikt







“Krievijas informatīvajā telpā iestājusies “haosa ēra” pēc Ukrainas iebrukuma Kurskas apgabalā, bet politiskā vadība turpina pārliecināt, ka viss iet bez plāna,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Viņš norāda, ka aizvien biežāk pat Krievijas kanāli raida pārmetumus Krievijas diktatora Vladimira Putina virzienā. Vēl pirms gada par šādiem izteikumiem draudēja sods, bet tagad par to atklāti runā.

“Cilvēku neapmierinātība ir milzīga,” NBS majors atzīst. Piemēram, Krievija Telegram kanālos, kur tiek apspriesti notikumi, redzams, ka Krievijas politiskā vadība tiek vainota bezdarbībā.

Tie varētu būt arī kādi apvērsuma priekšvēstneši.

“Tas ir labi. Krievam jau tā lēni vajag, kamēr viņš iešūposies. Vienīgais, kas var paātrināt šo procesu, ir Ukrainas bruņotie spēki. Pašlaik izskatās, ka temps no ukraiņu puses pieaug,” Slaidiņš uzsvēra.

Tas gan šobrīd nenotiek Donbasā, bet Kurskā. Tāpat viņš atgādina par veiksmīgajiem ukraiņu triecieniem pa objektiem – aviobāzēm, prāmjiem, naftas pārstrādes rūpnīcām – Krievijas teritorijā.

“Tas viss smuki liekas kopā un veido tādu smuku bumbu,” tēlaini izsakās Slaidiņš.

Jau vēstīts, ka Ukrainas armija turpina virzīties uz priekšu Krievijas Kurskas apgabala Sudžas rajonā, secinājusi ASV domnīca “Kara studiju institūts” (ISW).

ISW ziņoja, ka 22.augustā publiskotie ģeolokācijas dati liecina, ka Ukrainas spēki turpina nelielu virzību uz priekšu uz austrumiem no Sudžas.

Krievijas militārie blogeri ziņoja, ka Ukrainas spēki pavirzījušies uz priekšu arī uz ziemeļaustrumiem no Sudžas gar šoseju R-200 Sudža-Suhodolovku. Krievijas avoti arī apstiprina, ka saņemtas pretrunīgas ziņas par kaujām uz austrumiem no Sudžas netālu no Samorjadovas un Kozirevkas apdzīvotajām vietām, taču šajā teritorijā, iespējams, darbojas mobilas Ukrainas karaspēka grupas.

Vairāki krievu blogeri ziņoja, ka Ukrainas karaspēks pavirzījies uz ziemeļiem no Martinovkas ciema. Viņi arī vēstīja, ka Krievijas armija no jauna ieņēmusi divas apdzīvotas vietas uz dienvidaustrumiem no Sudžas, lai gan situācija šajā apgabalā joprojām ir neskaidra.

Kā ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu Kurskas apgabalā sāka 6.augustā, pārraujot krievu robežapsardzību Sudžas rajonā, bet pēc tam sākot strauju virzību arī blakus esošajās teritorijās. Tādējādi, karadarbībai pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma ilgstot jau trešo gadu, Ukraina beidzot pārnesusi karu uz pašas agresorvalsts teritoriju.