Streips par aizsardzības izdevumu palielināšanu: "Varbūt mēs varētu atteikties no idiotiskā "Rail Baltica" projekta un saprast, ka aizsardzība ir svarīgāka?"







Arvien aktīvāk vairāki politiķi norādījuši, ka Latvijas aizsardzības izdevumus būtu jāpalielina no esošajiem 3,45% no iekšzemes kopprodukta (IKP) līdz 5%. Šādu nepieciešamību norādījis arī ASV prezidents Donalds Tramps, taču lai palielinātu aizsardzības izdevumus, tam būtu jāatrod vairāk nekā pusmiljards eiro.

TV24 raidījumā “Preses klubs” žurnālists, TV24 raidījuma “Streips pārlūko pasauli” vadītājs Kārlis Streips, uzsver: “Es domāju, ka ar laiku nonāks pie cita secinājuma, proti, ka nevar pietiekami paaugstināt nodokļus, lai tiktu pie tādas summas, un nevar budžetā atrast pietiekami ietaupījumu ,un tad trešais variants ir aizņemties naudu.”

Streips atzīmē, ka šobrīd viens no centrālajiem jautājumiem Eiropā attiecībā uz tālākajiem aizsardzības jautājumiem ir tas, vai Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu palielināt kopējo parādu, lai nodrošinātu papildu aizsardzību.

“Tā ir joma, kurā Austrumeiropa un Skandināvija saka – jā, jā, jā. Bet Vācija un Nīderlande saka – nē. Es nezinu, vai pareizi ir 5%, vai 4%, vai 3%, respektīvi, vai, ja mēs izdodam 5%, vai būs par 40% drošāk? Tā drīzāk ir Trampa muldēšana par konkrētiem skaitļiem. Tagad acīmredzot Amerika no šī procesa uz četriem gadies aizies. Eiropai ir pašai jātiek galā ar savu aizsardzību,” tā Streips.

Viņš norāda, ka būtu jāsāk domāt par vienotu Eiropas bruņoto spēku izveidi, kā arī par atteikšanos no “Rail Baltica” projekta: “Varbūt mēs varētu atteikties no tā idiotiskā “Rail Baltica” projekta, kur katru mēnesi mēz uzzinām, ka tur ir vajadzīgi vēl desmit miljoni eiro, un saprast, ka aizsardzība ir svarīgāka nekā spēja ar vilcienu no Rīgas aizbraukt līdz Parīzei. Jo uz Parīzi var aizlidot divu stundu laikā.”