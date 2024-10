Nelegālie imigranti uz Baltkrievijas robežas. Foto. Scanpix/Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP

“Svešzemju vīrieši nāk ar ļoti atšķirīgu DNS komplektu.” Psihoterapeits Konstantinovs soctīklā spriež, kāpēc Latvijas sievietes steidz glābt bēgļus uz robežas Ieteikt







“Pavīd jautājums, kāpēc Raubiško “bēgļu glābšanas” kompānija ir izteikti sieviešu veidota un atbalstīta. Īpaši kontekstā, kur “bēgļi” ir praktiski tikai vīrieši,” tā šodien, 30.oktobrī, soctīkla vietnē “X” vaicā Latvijā zināmais pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, rosinot plašu diskusiju par imigrantiem un to glābšanas motīviem uz Latvijas robežas.

Jau ziņots, ka Latgales rajona tiesā Rēzeknē prokurore tiesu debatēs ir lūgusi piespriest vienu gadu un sešu mēnešu cietumsodu Ievai Raubiško apsūdzībās par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Tiesas sēde paredzēta šodien, 30.oktobrī, plkst.14.30, kad apsūdzētā varēs teikt pēdējo vārdu. Prokurores ieskatā pusotrs gads cietumsoda biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu vadītājai Raubiško apsūdzībās par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu atturētu citas personas no šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Psihoterapteits Konstantinovs savā ierakstā soctīklā X” pauda viedokli: “Viens skaidrojums būtu no evolucionārās psiholoģijas – svešzemju vīrieši nāk ar ļoti atšķirīgu DNS komplektu, kas sievietēm būtu liels ieguvums. Vairāki pētījumi apliecina, ka sievietes izvēlas vīriešus ar atšķirīgāku DNS, jo tas nodrošina pēcnācējiem labāku imunitāti un veselīgumu. Tikmēr vietējiem vīriešiem citu vīriešu ienākšana var sagādāt tikai apdraudējumu, papildus cīņu par resursiem un nekādu evolucionāro ieguvumu. Protams, jāņem vērā – šie procesi ir neapzināti. Bet tieši tādēļ izraisa vēl jo lielākas emocijas”.

Konstantinova publicētais ieraksts raisījis visai plašu diskusiju soctīkla “X” lietotāju vidū, kas pauduši dažādus komentārus par viņa rakstīto. Lūk, turpinājumā komentāru izlase!

“Es esmu dažreiz iedomājusies, kā būtu būt kopā ar vīrieti, kam latviešu valoda nav dzimtā, vai varbūt kādu, kas to vispār nesaprastu. Negribu izklausīties piezemēta, bet nekas tā netuvina, kā iespēja vienā valodā un tonalitēti saprast dzeju, visas tās metaforas un zemtekstus,” komentē Sarmīte.

Uz Sarmītes rakstīto atbild Konstantinovs: “Arī pētījumos kā galvenais laulības noturības faktors uzrādās komunikācija starp partneriem. Bet vēl šajā saistībā ir interesanti novērojumi par bērniem, kuriem tētis un mamma runā katrs savā valodā – viņiem veidojas it kā divas identitātes.”

Maija jautā: “Jums pašam nav kauns par šiem saviem secinājumiem?” Ieraksta autors atbild: “Nē. Tā kā neesmu progresīvais woke, es nekaunos no pētniecības atziņām, bioloģijas vai evolūcijas teorijas.”

“Tiesa, ir pietiekoši daudzas sievietes fertilā vecumā, kas riebumā noskurinās, redzot to kontingentu, un tad ir šī mazā saujiņa ne visai saprātīgo, toties finansiāli un ideoloģiski motivēto, kuras tik ļoti tvīkst pēc šiem džigitiem, it kā vēl grasītos dzemdēt,” komentē kāds cits. Konstantinovs viņam piebilst: “Jā, protams, tā ir pavisam neliela daļa. Varētu izvirzīt hipotēzi, kas liek tieši šīm sievietēm mēģināt tikt pie tieši šiem vīriešu resursiem. Viens no variantiem, zemākas konkurences izredzes vietējā laukā.”

“Nav tā, kad viņas “glābj”, lai pašas pēc tam tiktu izglābtas?” jautā soctīkla “X” lietotājs Artis. “Šī būtu vēl viena interesanta paradigma, piemēram, Karpmana drāmas trijstūra konceptā. Jo te ļoti acīmredzami iezīmētas lomas: bēgļi-upuri, Raubiško & Co – glābēji, valsts un visi pārējie – vajātāji,” tā Artim atbild Konstantinovs.

“Sliecos domāt, ka jo ģenētiski veselāks cilvēks, jo vairāk tieksies pēc sev līdzīga partnera. Slimīgāka ģenētiskā fona gadījumā meklēs attālāku, lai nesatiktos divi vienādi recesīvie gēni,” raksta Andra.

Atis komentē: “Ha, paskatās uz Rietumu pasauli tad ‘woke’, socinženierijas, progresīvā aktīvista avangardā sēž histēriskas, agresīvas baltās sievietes. Kompensē kaut kādas traumas un neizdevušos dzīvi.”

“Tu ļoti labi izskaidroji visiem latviešu tūdaliņiem viņu vietu sieviešu acīs,” smejot saka Mārtiņš. “Diezgan bīstami, ja pieņem, ka svešzemju vīriešu DNS un refleksi neuztver sievieti par līdzvērtīgu personu. Var pieņemt, ka pašu DNS un refleksi būt par kalponēm, pie katla stāvētājām nav zuduši un zemapziņā alkst tikt paverdzinātām zem stipra vīrieša rokas,” turpina kāds cits.

Žaklīnai arī ir viedoklis: “Beidzot! Beidzot kāds profs par šo ierunājās. Es jau sen saku – meklējiet sakni Freidā!”

“Tiešām ir interesanti, vai Nils pats savas domas apzinās, vai tikai izpilda to, ko viņa “mērkaķa” DNS viņam pieprasa. Bez jebkādas refleksijas. Nu, proti, vai viņš pats sevī redz šos mehānismus, vai tikai uz citiem skatās kā uz lopiem, kuru katra apziņas minūte ir priekšnoteikta,” komentē vēl kāds.

“Beidziet kaut kādas 1 tantes dēļ izteikties par visām sievietēm. Es kā sieviete šo nekontrolēto bēgļu laišanu iekšā neatbalstu! Kā var laist iekšā večus, kuriem te nav plāna, kā dzīvot. Ne viņiem ir prasmes, ne zināšanas. Tie, kuri kaut ko māk, diez vai līdīs valstī caur nekurieni iekšā,” uzskata Maija.

“Vēl ir tāds sieviešu tips – Kristīnes, kuras allaž grib glābt savus paklīdušos Edgarus. Un tur nav runa tikai par atkarībām,” piebilst kāds cits. “Man kā sievietei, kura nosoda Raubiško rīcību, šis ir gana aizvainojoši,” norāda kāda komentētāja.

“Vēl viens faktors varētu būt zems pašvērtējums vai pagātnes traumas romantiskajās attiecībās vai attiecībās ar vecākiem. Tas īpaši var ietekmēt sievietes, kuru attiecības ar tēvu bijušas sarežģītas,” komentē Raimonds.

Komentāri turpinās. “Kāds jau reizi jokoja: ja pāri robežai lauztos “thick latinas” un trauslas aziātu dāmas, tad šis pats kontingents rīkotu ar dakšām un lāpām bruņotas patruļas pie robežas, mežos un ielās,” saka vēl kāds.

“Šaubos. Manuprāt, šīs sievietes ir emocionāli sagrautas un nespēj sagremot realitātes brutalitāti, tapēc veic rīcības, kas viņām sniedz atvieglojumu. Protams, ielaižot “nabadziņus” ES, tie izvaros baltās, bet Raubiškas tik tālu neredz. Viņas ir tuvredzīgas un naratīva ietekmē,” vērtē kāds vīrietis Konstantinova pausto domu soctīklā “X”. “Nil, naudai NAV dzimuma,” skaidro vēl kāds.

“Nezinu, vai šis ir simetriski, bet ja bēgļi un Bolt piegādātāji pārsvarā būtu seksīgas brūnas sievietes, tad mana attieksme pret šo jautājumu būtu daudzkārt pielaidīgāka,” pauda viedokli arī Reinis.

Jau ziņots, ka Latgales rajona tiesā Rēzeknē šodien plkst.14.30 pēdējo vārdu tiesai ļauts teikt biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu vadītājai Ieva Raubiško, kura apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Paredzēts, ka spriedums šajā lietā tiks pasludināts 31.oktobrī.

Oktobra sākumā Latgales rajona tiesā Rēzeknē prokurore Irina Kudrjavceva-Dilba tiesas debatēs lūdza Raubiško piespriest viena gada un sešu mēnešu cietumsodu.

Organizācijā “Gribu palīdzēt bēgļiem” aģentūru LETA informē, ka pērna gada janvārī Raubiško, saņemot atkārtotu lūgumu pēc palīdzības no vairākiem Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, kas ilgstoši atradās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā (EST). Minētie cilvēki bija vairākkārt šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu ar mērķi lūgt patvērumu un tikuši novirzīti atpakaļ uz Baltkrievijas teritoriju.

Pēc tam, kad EST bija lēmusi par pagaidu pasākumu ieviešanu attiecībā uz minētajiem patvēruma meklētājiem – viņu neizraidīšanu no Latvijas teritorijas un nodrošināšanu ar pārtiku, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un pagaidu mājokli, Raubiško kopā ar “Gribu palīdzēt bēgļiem” biedru Egilu Grasmani devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai pārliecinātos, ka tiesas lēmums tiks izpildīts un Sīrijas pilsoņi saņems nepieciešamo humāno palīdzību. Par šīm darbībām tika ierosināts kriminālprocess, un Raubiško vēlāk tika apsūdzēta par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai.

Raubiško norāda, ka viņa bija rīkojusies, lai glābtu dzīvības un, ka palīdzība patvēruma meklētājiem nav noziegums. Sastopot minētos cilvēkus, Raubiško un Grasmanis nekavējoties sazinājās ar Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai novērstu draudus cilvēku veselībai un informētu atbildīgās iestādes par viņu atrašanos Latvijas teritorijā.

Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

Prokuratūrā apgalvo, ka Raubiško ECT iesniegusi apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli ieradusies Latvijā.

Kā norāda apsūdzība, 11.janvārī sarakstē ar Sīrijas pilsoni Raubiško devusi norādījumus Sīrijas pilsoņu grupai nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, lai varētu paziņot, ka Sīrijas pilsoņu grupa atrodas Latvijas jurisdikcijā, un šādi radītu pamatu ECT pagaidu noregulējuma saņemšanai. “Izpildot Raubiško dotos norādījumus”, sīriete un četri viņas tautieši, pret kuriem kriminālprocess izdalīts citā lietvedībā, 11.janvārī tīši nelikumīgi šķērsojuši robežu Robežnieku pagastā.

Pēc fotogrāfiju uzņemšanas Latvijā un to nosūtīšanas Raubiško, sīrieši atbilstoši Raubiško dotajiem norādījumiem atgriezušies Baltkrievijas teritorijā gaidīt ECT nolēmumu par pagaidu aizsardzības pasākumu noteikšanu.

Prokuratūras vērtējumā, 11.janvārī Raubiško iesniedza ECT apzināti nepatiesu informāciju par Sīrijas pilsoņu grupas atrašanos Latvijas jurisdikcijā, apzinoties, ka uz informācijas tiesai iesniegšanas brīdi šīs personas jau ir atstājušas Latviju un atrodas Baltkrievijas teritorijā.

Atsāks tiesas izmeklēšanu “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbinieces Raubiško lietā

Jaunākā informācija 30.oktobrī liecina, ka Latgales rajona tiesa Rēzeknē šodien nolēmusi atsākt tiesas izmeklēšanu biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu vadītājas Raubiško krimināllietā par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai, ziņoja LETA.

Tiesnesis Ivars Dzindzuks klātesošajiem pavēstīja, ka viņš ir nolēmis atsākt tiesas izmeklēšanu, lai precizētu dažus tehniskus datus. Tiesa secināja, ka lietas pareizai izlemšanai nepieciešams iegūt ziņas par to, kādā statusā un kādi lēmumi pieņemti attiecībā uz Sīrijas pilsoņiem, kuriem netika piešķirts patvērums vai cits statuss saskaņā ar Patvēruma likumu.

Dzindzuks uzsver, ka šāda ziņu pārbaude nav saistīta ar jaunu pierādījumu iegūšanu, bet ar iepriekš Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas sniegtās informācijas precizēšanu. Jāpārbauda, vai kompetentā iestāde attiecībā uz trim Sīrijas pilsoņiem pieņēma lēmumu par viņu izraidīšanu no Latvijas, pamatojoties uz Imigrācijas likuma normām. Šādām ziņām ir būtiska nozīme, lai noteiktu noziedzīgā nodarījuma esību, kas kvalificējams pēc Krimināllikuma 284.panta, skaidroja tiesnesis.

Nākamā tiesas sēde plānota 2025.gada 12.martā plkst.10, kuras laikā noslēgsies tiesas izmeklēšana, sāksies tiesas debates un Raubiško būs dots pēdējais vārds. Pašlaik plānots, ka 13.martā tiesā būs pieejams nolēmums.

