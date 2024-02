Foto. Scanpix/LETA

Svētdien debesis saglabāsies apmākušās; ceļi sniegoti un apledo







Svētdien debesis saglabāsies apmākušās, vietām, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, snigs un gaidāma atkala, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozes. Dažviet turpinās veidosies stiprs apledojums, atzīmē LVĢMC.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +1…-4 grādiem, bet galējos ziemeļaustrumos līdz -4…-6 grādiem.

Rīgā laiks būs apmācies, no rīta vēl snigs un gaidāms sasalstošs lietus, taču atlikusī diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns līdz mērens austrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.

Svētdienas rītā lielākajā Latvijas daļā ceļi ir sniegoti un apledo

Svētdienas rītā sniegs un apledojums Latvijas teritorijas lielākajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, bet ļoti apgrūtināti ir Saldus apkārtnē, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, pa Vidzemes šoseju, pa Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu abās Daugavas pusēs, pa Daugavpils šoseju, pa Bauskas šoseju, pa Jelgavas šoseju, pa Liepājas šoseju posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai, pa Ventspils šoseju posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Rēzeknes šoseju visā posmā, pa autoceļu Krievijas robeža-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils apvedceļu, pa Rēzeknes apvedceļu un pa autoceļu Tīnūži-Koknese.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 138 ziemas dienesta tehnikas vienības.