FOTO. Ziema ir arī neparasta – Latvijas pludmalēs vērojami pasakaini dabas veidojumi







Lilastes pludmalē (arī dažviet citur Rīgas līča dienvidu piekrastē) izveidojušās lielas ledus bumbas. Iemesls ir ceturtdienas stiprā snigšana, tā savā Facebook kontā skaidro sinoptiķis Toms Bricis.

“Ūdens temperatūra ir tuvu nullei, sniegs ūdenī kūst lēnu, ūdens virsmu noklāj sniega putra. Lēna viļņošanās un gaisa temperatūra zem nulles izveido no sniega putras šādas ledus bumbas, kas šoreiz ir lielākas, nekā vairumā citu gadījumu, jo vējš lēnāks un viļņošanās maza, kas ļauj bumbām izaugt lielākām,” skaidro speciālists.

Dažās vietās piekrastē bumbas ir pat vairākus metrus prom no ūdens līnijas, jo austrumu vēja dēļ ūdens līmenis krities, ūdens atkāpies, atstājot bumbas krastā.

Par šiem dabas veidojumiem Facebook ziņo no dažādām vietām – arī Garciema pludmales, no Jūrmalas, no Vecāķiem.