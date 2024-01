Foto: Edijs Pālens/LETA

Svētku laikā policija iespēju robežās rīkos dažādas pārbaudes







Aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti seši administratīvā pārkāpuma process un četri kriminālprocesi, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Kopumā sestdien aizturēti deviņi šoferi alkohola reibumā un viens šoferis narkotisko vielu reibumā.

Rīgā aizturēti četri dzēruši autovadītāji un viens narkotikas lietojis šoferis. Pa diviem dzērājiem pie stūres aizturēts Kurzemē un Latgalē, bet viens – Vidzemē.

Kriminālprocesi sākti pret diviem autovadītājiem Rīgā un pa vienam Vidzemē un Kurzemē. No šiem autovadītājiem tiks piedzīta transportlīdzekļu vērtība.

Svētku laikā līdz pat 2.janvārim policija papildus ikdienas satiksmes kontrolei iespēju robežās rīkos dažādas pārbaudes. Īpaša uzmanība tiks pievērsta konkrētiem satiksmes apdraudējumiem, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā.

Jau ziņots, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.