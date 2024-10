Politiķiem ir plāns, kā jaunieši turpmāk uzzinās, vai ir iesaukti dienestā. Tiesa gan, tas prasīs laiku! Ieteikt







Sabiedrībā periodiski virmo diskusijas par Valsts aizsardzības dienestu. Piemēram, viens no aktuāliem jautājumiem ir par to, kādā veidā jaunieši uzzina par to, ka viņi ir iesaukti aizsardzības dienestā. Šo jautājumu TV24 raidījums “Kārtības rullis”

lūdz atbildēt Atim Švinkam, Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram, 14. Saeimas deputātam (PRO).

Prakse rāda, ka paši jaunieši, vecāki un radinieki zvana uz ministriju, NBS un jautā, vai ir, vai nav jaunietis iesaukts, bet pa telefonu šo jautājumu nemaz nedrīkst atbildēt un publiskot datus, norāda politiķis, piebilstot, ka “viens no priekšlikumiem ir veidot sistēmu tādu kā Lietuvā, kur īpašā mājaslapā ir iesaucamo saraksti. Taču mūsu deputāti pareizi arī komentējuši, ka šāda publiska informācija nebūtu vēlama, pat anonimizēta.”

Švinka norāda arī uz vēl kādu piedāvājumu – šo informāciju ievietot publiskajā portālā latvija.lv, kur ieejot jaunietis un reģistrējoties varēs redzēt informāciju par to, vai viņš ir iesaukts, vai nav. Par šo spriests pagaidām tikai atbildīgajā komisijā, ceturtdien domās Saeimā, norāda politiķis.

Tiesa gan, šī sistēma noteikti nedarbosies vēl ar nākamo iesaukumu, bet pēc tam gan varētu jau tikt plāns realizēts – aptuveni pēc gada, bet ne ātrāk, norāda Švinka.































































