Vētras postījumi Dobeles novadā

Swedbank pieteikto atlīdzību apmērs pēc vētras varētu pārsniegt 2 miljonus eiro







Trīs dienu laikā kopš postošās vētras Swedbank apdrošināšana saņēmusi vairāk nekā 200 atlīdzību pieteikumus par bojātiem mājokļiem, vairākus desmitus par automašīnām un vienu pieteikumu par krusas radītām traumām. Swedbank apdrošināšanas gadījumā vēja radīti bojājumi ir apdrošināti neatkarīgi no vēja stipruma, un šī brīža aplēses liecina, ka bojājumu apmērs pēc vētras varētu būt pat līdz pat 2,2 miljoniem eiro.

Swedbank apdrošināšanas saņemto atlīdzības pieteikumu dati rāda, ka visbūtiskākos zaudējumus radījusi krusa, kam seko vēja un lietus izraisīti bojājumi. Visvairāk skarti ir Dobeles, Tukuma un Talsu novadi, kā arī Rīga un Pierīga. Jāatzīmē, ka daļā gadījumu klienti pieteica arī diennakts tehnisko palīdzību, lai pasargātu īpašumus no tālāku bojājumu rašanās, piemēram, nosegtu jumtu ar plēvi u.tml.

“Šī brīža apkopotā informācija rāda satraucošu ainu – cilvēku īpašumi ir bojāti būtiski, atsevišķos īpašumos nav iespēja uzturēties, kamēr netiek veikti remontdarbi. Bojātas ir ne tikai dzīvojamās ēkas, bet arī palīgēkas, siltumnīcas un, protams, automašīnas. Šajās dienās pieteikto atlīdzību skaits ir vismaz trīs reizes lielāks nekā ikdienā, taču, tā kā šī ir teju ārkārtas situācija, cenšamies visus gadījumus izskatīt, cik ātri vien iespējams. Būtiski, ka ja notikušais ir apdrošināšanas gadījums, klientiem tiek atlīdzināti arī pagaidu īres mājokļa izdevumi līdz pat 12 mēnešiem,” atzīmē Swedbank mājokļa apdrošināšanas produktu līnijas vadītāja Linda Rostoka.

Ik gadu vētru radītie postījumi rada lielākus zaudējumus

Arvien biežāk spēcīgs vējš un lietus rada nozīmīgus bojājums cilvēku mājokļiem, tāpēc būtiski atzīmēt, ka dabas parādības, to skaitā vētra, krusa, plūdi, ir apdrošināti visiem Swedbank klientiem un ka Swedbank mājokļa apdrošināšana ietver arī ēkas inženiertehnisko aprīkojumu (piemēram, saules paneļi), žogu, noteikta izmēra siltumnīcu un cita labiekārtojuma apdrošināšanu. Periodā no 2021.g.līdz š.g. jūnijam 6% no visām atlīdzībām tika izmaksātas par bojājumiem, kurus nodarīja dabas stihijas. Novērojams, ka ik gadu pieaug izmaksātās atlīdzības par nodarītajiem zaudējumiem. 2021.g. – ap 930 eiro, 2022.g. – ap 990 eiro, 2023. periodā līdz jūnijam – 1 400 eiro. Biežākais bojājumu cēlonis bija stipra vētra, kuras rezultātā uz ēku, žogu, siltumnīcu konstrukcijām krita virsū koki vai tika atplēsts jumtu segums. Postījumus radīja arī plūdi. Lielākās izmaksātās atlīdzības pērn – ap 13 000 eiro, 12 500 eiro un 9 600 eiro. Šogad izmaksātā lielāka atlīdzība par dabas stihiju radītajiem bojājumiem sasniegusi pat 58 000 eiro.