22. novembrī Tallinā pasaules pirmizrādi gan kinoteātrī, gan tiešsaistes versijā piedzīvos Lailas Pakalniņas un Ginta Bērziņa jaunā spēlfilma “Spogulī”. Publicitātes foto

Tallinas "Melno nakšu" festivāls vīrusa ēnā





Diāna Jance, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Šajā piektdienā jau divdesmit ceturto reizi Tallinā sāksies Ziemeļeiropas un Austrumeiropas ievērojamākais kino gada notikums – starptautiskais filmu festivāls “Melnās naktis” (“Black Nights”, “Pimedate Ööde Filmifestival”, “PÖFF”).

Starptautiskā producentu apvienība (FIAPF) 2014. gadā to akreditēja kā A klases kinofestivālu, atzīstot par vienu no piecpadsmit labākajiem pasaulē. Divu nedēļu laikā no 13. līdz 29. novembrim “PÖFF” demonstrēs 172 pilnmetrāžas filmas, 28 īsfilmas un 13 seriālus.

Papildus tam jauniešu un bērnu filmu festivāla sadaļā “Just Film” tiks demonstrētas 44 pilnmetrāžas filmas, savukārt “PÖFF Short” izvēlētas 123 animācijas un 166 īsfilmas.

Pagājušajā gadā aizsāktajā Krievijā ražoto filmu festivālā “KinoFF” šogad demonstrēs 13 spēlfilmas un vienu īsfilmu. Kopumā paredzams rekordliels pirmizrāžu skaits: 33 filmām būs pasaules pirmizrāde, 29 filmām starptautiskā un deviņām – Eiropas pirmizrāde.

Pagājušajā nedēļā notikušajā preses konferencē festivāla ilggadējā direktore Tīna Loka atzina: “Ir brīnišķīga sajūta izziņot tik daudzveidīgu konkursa programmu, kurā uzsvērta ģeogrāfiska, stilistiski un kultūras kontekstiem bagāta daudzveidība. No sirds jūtam līdzi visiem kolēģiem, kuri šogad bijuši spiesti pārcelt vai pat atcelt savus festivālus, un esam priecīgi, ka ir izdevies nodrošināt platformu, kurā parādīt skatītājiem jaunākos darbus.

Šis ir laiks, kad ir jāpārstāj atrasties tikai savā telpā, bet jāmeklē radošas atbildes uz neiedomājami sarežģīto situāciju, kurā nonākusi filmu nozare. Ir laiks meklēt citus ceļus un iespējas, atklāt drosmīgas, jaunas balsis.”

Organizatori cer sagaidīt aptuveni 200 viesus, ieskaitot kinematogrāfistus un žurnālistus (2019. gadā “PÖFF” festivālu apmeklēja vairāk nekā 1400 viesu). Garā pašizolācijas perioda vietā visiem viesiem būs jāveic divas Covid-19 pārbaudes: Tallinas lidostā jāuzrāda pēdējo 72 stundu laikā veikta testa negatīvi rezultāti un pēc tam jāveic otrs uz vietas.

Visu festivāla laiku viesiem netiek ieteikts atstāt tā norises telpas. Arī pārējiem apmeklētājiem organizatori iesaka filmu seansus neapmeklēt un skatīties tiešraides sociālo mediju kanālos un festivāla mājas lapā. Piemēram, kino nozares profesionāļu plaši apmeklētā biznesa un mācību platforma “Industry&Tallin” un kopprodukcijas projektu tirgus “Baltic Event” pieejami tikai tiešsaistē.

Kā katru gadu festivālā iekļautas vairākas tematiskās programmas: “Signatures” piedāvā autorkino kolekciju, “Current Waves” aktualizē pasaules kino pamanāmākos jaunumus, “Midnight Shivers” – dažādu žanru panorāmu, “Rebels with a Cause” izrāda eksperimentālo kino. Šogad īpaša uzmanība ir pievērsta vācu kino, kopumā skatītājiem būs iespēja noskatīties 15 filmas.

Starp citu – lai gan mūsu Rīgas starptautiskais kinofestivāls (“Riga IFF”) ir mazāka mēroga, tas notiek agrāk rudenī, un līdz ar to vairākas filmas, kas būs jaunums igauņu skatītājiem, Latvijā jau ir redzētas. Viens no piemēriem – lietuviešu režisora Šarūna Bārta spēlfilma “Mijkrēslī”, kas pirmizrādi Igaunijā piedzīvos tikai nākamnedēļ.

Festivāla Baltijas filmu programmā būs skatāmas 14 filmas. 18. novembrī starptautiskā konkursa skatē tiks izrādīta Viestura Kairiša “Pilsēta pie upes” (pasaulē tiek izplatīta ar nosaukumu “The Sign Painter”), savukārt 22. novembrī, arī piedaloties konkursa skatē, pasaules pirmizrādi gan kinoteātrī, gan tiešsaistes versijā piedzīvos Lailas Pakalniņas un Ginta Bērziņa jaunā spēlfilma “Spogulī”.

Vēl Latviju Tallinā pārstāvēs Dzintara Dreiberga “Dvēseļu putenis”, Ivara Zviedra “Valkātājs”, Ilzes Burkovskas-Jakobsenas “Mans mīļākais karš”, tikko Lībekas kinofestivālā “Grand Prix” ieguvusī Daces Pūces “Bedre” un Vitālija Manska “Gorbačovs. Paradīze”.

Iepriekšējos gados “Melno nakšu” festivālu apmeklēja daudzi kino profesionāļi un arī skatītāji no Latvijas.

Diemžēl 2020. gada festivāla filmu skatīšanās tiešsaistē visās trijās Baltijas valstīs, lai gan, kā “Kultūrzīmēm” atzina organizatori, tehniski būtu iespējama, šogad nav paredzēta un filmas skatāmas vienīgi Igaunijas teritorijā.

Pilnu programmu un anotācijas ir iespējams apskatīt vietnē “poff.ee/en“.