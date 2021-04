Igaunijas parlamenta sēdes laikā atgadījies amizants gadījums, liecina sociālajā vietnē “twitter” publicēts video.

Proti, Igaunijas parlamenta deputāts Tarmo Krūsimae Igaunijas parlamenta sēdes laikā, kurai viņš bija pieslēdzies attālināti, atradās gultā.

Turklāt deputāts arī kūpināja elektronisko pīpi, skatoties datora ekrānā. Tāpat video dzirdams, ka vietā, kur atradās deputāts, skanēja skaļa mūzika.

Tas tika pamanīts brīdī, kad deputātam bija jāuzdod jautājums par tobrīd sēdē izskatāmo jautājumu, kas attiecas uz Igaunijas politiku attiecībā uz klimatneitralitāti.

Sēdes vadītājs teica: “Tarmo, uzdod jautājumu! Tarmo, tev ir iespējas uzdot savu jautājumu.”

Pēc īsa brīža bija skaidrs, ka deputāts, visticamāk, negrib vai arī nevar uzdot savu jautājumu: “Izskatās, ka viņš negrib uzdot jautājumu. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam.”

Vietnē “Twitter” pie šī ieraksta cilvēki arī komentēja šādu tautas priekšstāvja attieksmi:

So this just happened in the Estonian parliament.

“Tarmo, ask a question! Tarmo, you have the opportunity to ask a question. Looks like he doesn't want to. Let's go to the next question.”

pic.twitter.com/FPlLyQ0Vnq

— Adam Rang (🇪🇪/🇬🇧) (@adamrangpr) April 15, 2021