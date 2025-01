“Tas ir diezgan šokējošs lēmums – tā ir liela kļūda,” par vienu no valdības plāniem izsakās Zaržeckis Ieteikt







CSDD norāda, ka šogad stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz nekavējoties nosūtīt informāciju transportlīdzekļa īpašniekam, ja ar tehniskajiem līdzekļiem ir fiksēts, ka ceļu satiksmē, iespējams, tiek izmantots transportlīdzeklis, kuram noteiktā termiņā nav veikta tehniskā apskate vai nav iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka obligātā civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšana.

Reklāma Reklāma

“Tas ir diezgan šokējošs lēmums par to OCTA. Mēs braucam ar mocīti, kurš stāv visu ziemu angārā, bet tam jāpērk OCTA. Man liekas, ka tie politiķi, kuri pieņēma šo lēmumu, sev skuju taku stabilu nodrošināja. Prasīt no iedzīvotājiem maksāt par pakalpojumu, ko viņi nesaņem, pie tam padarīt to kā obligātu maksājumu, man liekas, tā bija liela kļūda,” TV24 raidījumā “Preses klubs” izsakās Jānis Zaržeckis, plastikas ķirurgs.

Viņš norāda, ka, protams, kļūdīties ir cilvēcīgi. Deputāti arī var kļūdīties, viņi ir tikai cilvēki, kuri šo pieļauto kļūdu varēja labot, bet tā nerīkojās.

“Redzēs, kas tagad notikt, cilvēki jau atceras. Es uzskatu, ka tas ir negodīgi. Protams, varēja attaisnot, ka tā ir Eiropas regulācija un tā vajadzēja darīt. Bet es nedomāju, ka tauta novērtē tos politiķus, kur ir pasaules čempioni Eiropas regulācija izpildīšanā. Drīzāk otrādi,” viņš uzskata.

Jau ziņots, ka paziņojuma mērķis ir pēc iespējas ātrāk novērst atkārtotus pārkāpumus ceļu satiksmē, turpinot izmantot transportlīdzekli, kuram nav derīgas tehniskās apskates vai OCTA polises.

CSDD norāda, ka šādas informācijas plašāka pieejamība samazinās to gadījumu skaitu, kad transportlīdzekļa vadītāji tiek vairākkārtēji sodīti par ceļu satiksmes pārkāpumiem saistībā ar tehniskās apskates derīgumu vai OCTA neesamību, kas secīgi fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem īsā laika posmā.

CSDD paziņojumu par pārkāpumu nosūtīs uz reģistrētu e-pasta adresi, ko transportlīdzekļa īpašnieks ir norādījis e-CSDD. Ja īpašnieks nebūs norādījis e-pasta adresi e-CSDD, tad informatīvais ziņojums netiks nosūtīts.

Informatīvais paziņojums par fiksēto pārkāpumu ceļu satiksmē ietvers fiksēto pārkāpumu, piemēram, transportlīdzeklim noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un/vai transportlīdzeklim nav veikta īpašnieka OCTA, fiksēšanas vieta, fiksēšanas datums un laiks, transportlīdzekļa marka un reģistrācijas numurs.

Tāpat informatīvajā paziņojumā būs atgādinājums, ka atbilstoši Ceļu satiksmes likuma prasībām transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē.

Reklāma Reklāma

LETA jau ziņoja, ka 2024.gada februārī Saeima atbalstīja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz bargākus sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē. Tostarp tika noteikts, ja pārkāpums tiks fiksēts ar tehnisku līdzekli, neapturot transportlīdzekli, informācija par to nekavējoties būs elektroniski nosūtāma transportlīdzekļa īpašniekam.

CSDD apgrozījums 2023.gadā bija 60,023 miljoni eiro, kas ir par 13,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet direkcijas peļņa samazinājās par 39,8% – līdz 3,953 miljoniem eiro.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.