No āboliem, vīnogām, kazenēm, avenēm un citām ogām un augļiem iespējams mājās pagatavot dabīgu etiķi, ko var izmantot gan uzturā, gan ārstnieciskam nolūkam.

Pat no tomātiem!

Liela pieredze dabīgo etiķu gatavošanā ir Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes docentei Vairai Kārkliņai, kurai savvaļas augu izmantošana uzturā ir vaļasprieks.

“Tikko ieliku raudzēties tomātus, lai no tiem iegūtu etiķi, bet iepriekš to pašu darīju ar kazenēm, kas jau ir etiķa raudzēšanas otrajā ciklā. Tiem, kas nezina, ko iesākt ar jāņogām, varu ieteikt no tām pagatavot etiķi, kam ir brīnišķīga sarkana krāsa. Iepildīts stikla pudelē, tas noderēs ne vien pašu virtuvē, bet arī būs jauka dāvana,” ir pārliecināta Vaira Kārkliņa. “Pērn etiķi pagatavoju no mežrozīšu augļiem, no kizila, no cidonijām un vīnogām.”

Pirms liek burkā

Vispirms augļus un ogas nomazgā. Pārāk ilgstoši to nedara, citādi tiks aizskalotas vērtīgās vielas, kas atrodas miziņā. Jāņogas un upenes noņem no kātiņa. Lai rūgšanas process notiktu raitāk un efektīvāk, augļus un ogas pirms ievietošanas traukā, kur tiks gatavots etiķis, sasmalcina – sarīvē uz rupjas rīves, sagriež vai saspaida ar stampiņu. “Ja izmanto mežrozīšu augļus, tos pārgriež uz pusēm, izņem sēkliņas (to var arī nedarīt), sasmalcina, lai ātrāk izdalās derīgās vielas.”

Krāsu spēks

“No augļiem un ogām pagatavotie etiķi ir ne vien baudījums garšas kārpiņām, bet arī acīm. Šeit kā pirmais prātā nāk jāņogu etiķis, kam ir skaista gaiši sarkana krāsa. Es dzīvoju pie jūras, tāpēc šad un tad gatavoju zivju ēdienus, piemēram, vāru galertu, bet rudenī pat sanāk baudīt nēģus. Šajās reizēs neiztrūkstoša ēdiena sastāvdaļa man ir jāņogu etiķa mērcīte,” skaidro Vaira Kārkliņa.

Skaista krāsa ir arī upeņu, kazeņu un ķiršu etiķim, savukārt no vīnogām gatavotais sanākot gaišs, tīrs un dzidrs.

Ābolu etiķis

• 7–8 vidēja lieluma āboli

• pusglāze cukura vai medus

• ūdens

Ābolus rūpīgi nomazgā un sarīvē uz rupjas rīves ar visu mizu un sēklotni. Liek trīslitru burkā un pārlej uzvārītu un atdzesētu ūdeni līdz burkas sašaurinājumam. Ja ir pieejams, var izmantot avota ūdeni. Pieber cukuru (to var aizstāt ar medu) un samaisa. Burkai pārklāj vairākās kārtās salocītu marli, ko stingri nosien ar aukliņu vai nostiprina ar gumiju. Katru dienu apmaisa, lai neveidojas pelējums.

Burku, kurā tiek raudzēts etiķis, var uzglabāt istabas temperatūrā, bet vajadzētu izvairīties no tiešiem saules stariem.

Aptuveni pēc mēneša biezumi nosēdīsies burkas dibenā. Tad nokāš un iegūto šķidrumu lej tajā pašā burkā – būs palikušas tikai 3/4 no sākotnējā maisījuma, jo biezumu vairs nebūs. Pārklāj ar iepriekš izmantoto marli, ko stingri nosien vai uzliek gumiju, un novieto vai nu virtuves skapī, vai arī zem virtuves galda, kur notur divus mēnešus. Sāksies rūgšanas process, veidosies plēvīte, kas nav pelējums, bet etiķa sēne, kas palīdzēs rasties ābolu etiķim. Aptuveni pēc diviem mēnešiem tas būs gatavs. To salej pudelēs, aizkorķē un uzglabā tumšā vietā.

Ja ābolu etiķi sāk raudzēt šonedēļ, tas būs izmantojams novembrī, ap valsts svētku laiku.

Tieši tāpat gatavo etiķi no citām ogām un augļiem.

Ābolu etiķa lietojums

Tradicionāli to pievieno svaigiem sakņu salātiem, piemēram, ābolu un biešu, tādos, kuru sastāvā ir selerijas sakne, un citos.

Ābolu etiķi var pievienot ūdenim, ko izmanto matu skalošanai. Kad mati izmazgāti ar šampūnu un izskaloti ar ūdeni, pēdējam skalojamajam ūdenim pievieno ābolu etiķa un ūdens maisījumu (200 ml ūdens iemaisa 2 ēdamkarotes ābolu etiķa). Etiķskābe efektīvi noņems uz matiem sakrājušos nosēdumus, kas šampūnam nav bijis pa spēkam. Pēc šādas apstrādes mati būs tīri un spodri. “Ābolu etiķis arī palīdz likvidēt galvas ādas problēmas, piemēram, blaugznas,” zina teikt Vaira Kārkliņa. “Šim etiķim piedēvē spējas dedzināt taukus, tāpēc, to lietojot, var nokristies svarā.”

Var izmantot kā sejas toniku: divās glāzēs ūdens iemaisa ēdamkaroti ābolu etiķa. Tajā esošās skābes stimulēs asinsriti un samazinās ādas poras. Sajaucot ābolu etiķi ar ūdeni attiecībā 1:4, iegūst antiseptisku šķidrumu, kurā 15 minūtes pamērcējot pēdas, izdosies tās dezinficēt, novērst nepatīkamu smaku un mazināt sēnīšu iedarbību.