“Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums!” Zelenskis pēc tikšanās ar Trampu atklāj Ukrainas kritisko vajadzību 0
Pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un amerikāņu senatoriem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, ka viena no lielākajām Ukrainas vajadzībām šobrīd ir spēcīgāka aizsardzība pret Krievijas raķešu uzbrukumiem, ziņo “Dialog.UA”.
Zelenskis pēc sarunām ar ASV politiķiem norādīja, ka viena no galvenajām apspriestajām tēmām bija jaunas sankcijas pret Krieviju, kā arī nepieciešamība stiprināt Ukrainas pretgaisa un pretraķešu aizsardzību.
Viņš pateicās ASV senatoriem par diskusiju par jauno sankciju likumprojektu, uzsverot, ka spiediens uz Krieviju esot svarīgs ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī kā signāls Ukrainai un tās sabiedrotajiem Eiropā.
“Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs. Sankciju spiediens uz Krieviju patiešām ir nozīmīgs. Tas nav tikai jautājums par naudu, tas ir arī liels signāls Eiropai, liels signāls Ukrainai un liels atbalsts mūsu tautai,” sacīja Zelenskis.
Runājot par militāro palīdzību, Ukrainas prezidents norādīja, ka sarunās ar Trampu īpaša uzmanība pievērsta amerikāņu ražotajām “Patriot” pretgaisa aizsardzības sistēmām.
“Patiesā problēma ir pretraķešu sistēmas un pretraķešu raķetes. Es prezidentam Trampam izstāstīju par mūsu vajadzībām, un tagad par to informēju arī senatorus. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums,” uzsvēra Zelenskis.
Viņš arī norādīja, ka Ukraina jau ir izveidojusi savas spējas cīņai pret droniem, tostarp izmantojot pārtvērējus un modernas elektroniskās karadarbības sistēmas. Tomēr aizsardzība pret ballistiskajām raķetēm joprojām esot viena no būtiskākajām vajadzībām.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.