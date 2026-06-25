Foto: Edijs Pālens/LETA

“Tas ir milzīgs pāridarījums lauku iedzīvotājiem!” Jurģis Miezainis kritizē reģionālā sabiedriskā transporta reisu samazināšanu 1

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LA.LV
19:41, 25. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis pievērsās sabiedriskā transporta pieejamībai reģionos, uzsverot, ka jebkādām izmaiņām šajā jomā jābalstās skaidrā un pārdomātā valsts politikā.

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Miezainis norādīja, ka pats par sevi nav pret pārmaiņām vai konkurences veicināšanu sabiedriskā transporta nozarē. Tomēr, viņaprāt, pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas ir rūpīgi jāizvērtē to ietekme uz iedzīvotājiem un jāparedz iespējamie risinājumi situācijām, kurās pārmaiņas var radīt negatīvas sekas.

Viņš uzsvēra, ka problēmas rodas brīžos, kad ilgtermiņa līgumos tiek nostiprināti konkrēti nosacījumi, bet valsts politika laika gaitā mainās. Šādās situācijās kļūst sarežģīti pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un tas var radīt grūtības gan pakalpojumu sniedzējiem, gan pasažieriem.

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Īpašu uzmanību Miezainis pievērsa reģionālajiem maršrutiem. Viņš uzskata, ka jebkāda autobusu reisu samazināšana lauku teritorijās būtiski ietekmē vietējo iedzīvotāju ikdienu. Pēc viņa domām, cilvēkiem ārpus lielajām pilsētām sabiedriskais transports bieži vien nav tikai ērtība, bet gan nepieciešamība, lai nokļūtu darbā, skolā vai saņemtu dažādus pakalpojumus.

Politiķis norādīja, ka pat šķietami nelielas izmaiņas kustības sarakstos var radīt nopietnas problēmas. Kā piemēru viņš minēja situācijas, kad vasaras sezonā tiek samazināts reisu skaits rīta stundās. Tas var būtiski apgrūtināt nokļūšanu darbā cilvēkiem, kuriem darba diena sākas agri no rīta.

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