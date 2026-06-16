“Šis ir amorāli un vienkārši nepieņemami!” Jau atkal masveidā tiek atcelti autobusu reisi 0
Reģionālo autobusu reisu atcelšana un pasažieru sūdzības par sabiedriskā transporta pieejamību Latvijā joprojām rada neapmierinātību. Par to tiek runāts jau gadiem, bet, šķiet, nekas daudz nav mainījies.
Soctīklā “Threads” kāds iedzīvotājs asi kritizējis pārvadātāja SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss” darbu. Viņš raksta: “Sakiet, lūdzu, vai šis ir vispār normāli? Iepriekš bija līdzīgi reišu atcelšanas gadījumi ar Šlesera “Nordeka” kompāniju, bet tagad SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss” nodarbojas ar to pašu, katru reizi mēģinot iestāstīt, ka viņiem nav naudas, lai celtu algas šoferiem, izmantotu pietiekami daudz degvielas utt.”
Viņa pievienotajos fotoattēlos redzams, ka vakar, 15. jūnijā, atcelti 18 “Latvijas sabiedriskais autobuss” reisi šoferu trūkuma dēļ. Publikācijas autors turpina izpaust neizpratni, sakot, ka šādās situācijās ir jūtama arī Autotransporta direkcijas (ATD) bezdarbība. “Un galvenais – Autotransporta direkcija ir nespējīga veikt pietiekamu kontroli, lai mainītu uzņēmumu darbību. Jā, 2025. gadā tika piemēroti sodi, tomēr ir arī iespēja rosināt pārtraukt līgumu,” teic Andrejs.
Kā liecina ATD mājaslapā pieejamā informācija, šodien, 16. jūnijā, atceltu reisu nav.
Kā ziņo aģentūra LETA, “Latvijas sabiedriskais autobuss” pamatkapitāls palielināts par 599 373 eiro – līdz 2,195 miljoniem eiro, liecina informācija “Firmas.lv”.
Līdz šim “Latvijas sabiedriskā autobusa” pamatkapitāls bija 1,595 miljoni eiro.
Pamatkapitāls palielināts, esošajam īpašniekam “Bus Group” veicot ieguldījumu kompānijas pamatkapitālā, teikts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Izmaiņas kompānijas pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas 15. maijā.
LETA jau vēstīja, ka “Latvijas sabiedriskais autobuss” 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu eiro apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija “Latvijas sabiedriskais autobuss” reģistrēta 1996. gadā. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai “Bus Group”, bet patiesie labuma guvēji ir Adrians Brandavs un Aleksandrs Brandavs.
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