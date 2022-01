“Tas ir tas spļāviens sejā!” Muktupāvela par valdības darbiem un komunikāciju ar sabiedrību Ieteikt







“Tas ir tas spļāviens sejā,” tā par valdības darbiem un komunikāciju ar sabiedrību saistībā ar cenu pieaugumu TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela.

Viņa uzskata, ka pirmā nozare, kas cietīs cenu pieauguma dēļ, būs kultūra, kas jau tāpat ir nobadināta: “Cilvēki mazāk patērēs grāmatas, mazāk patērēs dažādus kultūras pasākumus.”

Muktupāvela atzīst, ka tā ir vispārēja situācija, taču cilvēkiem būtu lietderīgi saprast, kā veidojas šie mehānismi.

“Kāpēc šobrīd paralēli notiek enerģētikas krīze, kāpēc ir šis sadārdzinājums? Vai tie ir kaut kādi ģeopolitiski mehānismi, vai ekonomiski, vai tiešām tā ir pandēmija? Kas ir iemesls? Šobrīd es neesmu dzirdējusi nepārprotamu, kompetentu skaidrojumu no valdības vai ekspertiem,” atzina rektore.

Viņa uzskata, ka tieši nezināšana rada šausmas un bailes cilvēkos.

“Atkal ir kārtējā krīze un arvien vairāk palielinās sociālā plaisa. Cilvēkiem ir kaut kāda robeža, cik var atbalstīt,” teica Muktupāvela.

Viņasprāt, jādomā, kā komunicēt ar cilvēkiem, kā ar viņiem runāt, kā viņus pārliecināt, kā nomierināt, lai viņi neakumulē dusmas, kas rodas no neizpratnes un no empīriskās pieredzes, jo viņi redz, ka ir daži sociālie slāņi, kas “uzvārās” un tikai iegūst no šīs krīzes.

Muktupāvela norāda uz varas atsvešināšanos no cilvēkiem. Viņa gan atzīst, ka valdībai šobrīd ir nenormāla slodze un tā strādā neordināros apstākļos un dara, cik viņu spēkos, taču otra lieta ir komunikācija – skaidrošana, vienkāršība, solidaritāte.

“Parādīt solidaritāti, nevis celt algas kaut kādiem noteiktiem segmentiem, kas, kā likums, ir saistīti ar politiku. Tas ir tas spļāviens sejā cilvēkiem! Ja mēs tiešām lūdzam pēc kaut kādas sociālas solidaritātes, tad varbūt sāksim ar vadošo segmentu?” sacīja rektore.

Viņasprāt, ir ļoti lielas komunikācijas problēmas.