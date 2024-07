“Tas nav punkts uz kartes!” Rajevs stāsta par iespējamo kulminācijas punktu frontē Ukrainā Ieteikt







“Ir tāda lieta kā termins kulminācijas punkts – tas ir punkts, kurā militārie spēki vairs nespēj veikt savas uzbrukuma operācijas. Tas nozīmē, ka neviena armija nevar uzbrukt visu laiku no sākuma līdz beigām. Jums kaut kur vienā vietā vajadzēs apstāties,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā kopā ar Igoru Rajevu” skaidroja NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, analizējot kara gaitu Ukrainā.

“Tur ir vairākas lietas. Tas nav punkts uz kartes, bet tā ir vieta un pamatā tas ir laiks, kad uzbrūkošie spēki vai nu vairāk nevar turpināt virzīties uz priekšu vai nu savas apgādes problēmu dēļ, vai arī nepieciešamības dēļ dot saviem spēkiem atpūtu. Vai arī pretinieka spēki izrāda sīvu pretestību un jūs nevarat vairāk virzīties uz priekšu tādēļ, ka jums tad būs lieli zaudējumi vai arī, kā jau teicu, ir vajadzīga atpūta, un vajadzīgs pievilkt visas apgādes un arī artilērijas vienības, lai tās varētu atbalstīt savus spēkus,” tā Rajevs skaidroja to, ko nozīmē militārais termins – kulminācijas punkts.

Viena situācija, kas izveidojās, bija tas, kas notika pēc kaujas pie Avdijivkas, rādot TV24 raidījumā karti, sacīja NBS rezerves pulkvedis Rajevs. “Ukrainas armija mēģināja izveidot vairākas aizsardzības līnijas, taču diemžēl dažas [trīs] no tām ir jau kritušas. Faktiski tagad tā aizsardzības līnīja, kas iet no Baraņivkas [Baranivka] lejā uz Karļivku [Karlivka], – tā ir nākošā aizsardzības līnija, kur teorētiski Ukrainas armija varētu aizķerties un piespiest pretinieku panākt to kulminācijas punktu,” informēja Rajevs, kartē rādot konkrētos apgabalus Ukrainā [skat.video].

Ja uz šīs pieminētās pēdējas aizsardzības līnijas neizdosies apturēt Krievijas armiju, tad “situācija nav iepriecinoša”. Nākošā ukraiņu aizsardzības līnija ir krietni tālāk aiz Baraņivkas-Karļivkas aizsardzības līnijas, un tā nav tik labi sagatavota un ģeogrāfiski pielāgota aizsardzībai, uzskata Rajevs. Un tad diemžēl nākošā pozīcija būs Pakrovska.

“Un es jau visu laiku stāstīju, ka Pakrovska ir viens no galvenajiem Krievijas armijas mērķiem šajā uzbrukumā Doņeckas virzienā. Tāpēc te saskaras tās divas lietas, ka krieviem uz turieni ir jāiet, bet ukraiņiem noteikti ir jānotur to pozīciju. Un te jautājums ir tāds, vai šī aizsardzības līnija [Baraņivkas-Karļivkas] kļūs par kulminācijas punktu Krievijas armijai vai nē. Šobrīd to mēs nevaram pateikt, jo tad ir jāzina ļoti daudz detaļas gan par apgādes stāvokli, gan par reālo morālo stāvokli, nevis to morālo stāvokli, par ko mēs dzirdam propagandas kanālos. Un tikai tad mēs varēsim pateikt, kas šeit reāli varētu notikt,” uzsvēra Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā kopā ar Igoru Rajevu”, stāstot par iespējamo kulminācijas punktu karā Ukrainā.

Plašāk skatieties pievienotajā video!