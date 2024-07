“Kāpēc Zelenskis to lietu izspēlēja?” Rajevu pārsteidzis paziņojums par Ukrainā sagatavotajām 14 jaunām armijas brigādēm Ieteikt







TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs informēja par, viņaprāt, kādu interesantu lietu – Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina ir sagatavojusi 14 jaunas armijas brigādes, taču tām “pietrūkst smagā tehnika un ieroči”.

Reklāma Reklāma

“Pirmkārt, kad viņš to pateica, es uzreiz pateicu: wow! Lai skatītāji saprastu, kas ir 14 brigādes, – Vācijas Bundesvērs ir aptuveni 14 brigādes, regulārie spēki,” smaidot atzina Rajevs. “Protams, tur nevajag salīdzināt, jo viņiem ir gan Leopard tanki, gan visas pārējās lietas, viņi ir būtiski labāk ekipēti, bet skaitliski cilvēku ziņā tas ir aptuveni vienāds skaits,” piebildi viņš.

Tās ir papildus 14 brigādes Ukrainas armijā. “Par to mēs neviens neko neesam dzirdējuši, un es nezinu, kāpēc viņš [Zelenskis] to lietu izspēlēja? Jo parasti, ja jums ir tāds trumpis jūsu piedurknē vai kaut kur citur, jūs par tādām lietām nerunājat, vēl jo vairāk, ja izdevās noslēpt šo 14 brigāžu veidošanu un sagatavošanu. Tas potenciāli nozīmē, ka ukraiņiem šī lieta ir ļoti labi organizēta, jo arī Krievijas avotos par to neviens ne čiku, ne grabu nebija [teicis] par šīm 14 brigādēm,” informēja NBS rezerves pulkvedis TV24 raidījumā.

Rajevs sacīja, ka tas, no vienas puses, liek uzdot jautājumu, vai brigādes patiešām eksistē un cik daudz tās ir nokomplektētas. “Jebkurā gadījumā tas ir ļoti liels spēks. Tagad ir jautājums tāds, vai Rietumi piepildīs šo spēku ar savu tehniku? Un te diemžēl laikam atbilde ir – nē. Un tā ir arī atbilde, kāpēc mēs šoreiz neredzēsim nekādu milzīgu Ukrainas armijas pretuzbrukumu šobrīd,” uzskata NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” variet skatīties video šeit: