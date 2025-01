Aldis Gobzems. Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Tas, protams, izklausās pēc fantastiski stulbas viltus ziņas, bet tā esot!” Jurģis Liepnieks nāk klajā ar negaidītu paziņojumu par Aldi Gobzemu Ieteikt







Šodien Jurģis Liepnieks savā “X” kontā publicējis negaidītu ziņu par Aldi Gobzemu, kurš it kā esot mainījis savu vārdu un uzvārdu.

Reklāma Reklāma

Liepnieks raksta: “Aldis Gobzems esot oficiāli mainījis vārdu un tagad pasē saucas Torro Arigo. Tas, protams, izklausās pēc fantastiski stulbas viltus ziņas, bet nu, man ļoti nopietni cilvēki apgalvo, ka tā esot.”

Aldis Gobzems esot oficiāli mainiijis vārdu un tagad pasē saucas Torro Arigo.

Tas, protams, izklausās pēc fantastiski stulbas viltus ziņas, bet nu, man ļoti nopietni cilvēki apgalvo, ka tā esot. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) January 8, 2025

Komentāros izcēlusies diezgan plaša diskusija, apspriežot gan jaunā vārda izvēli gan to, cik daudziem šī ziņa varētu būt interesanta.

Kāds no komentētājiem dalījies arī ar ekrānuzņēmumu, kas apliecina, ka informācija par vārda maiņu nav viss viltus ziņa.

Pats Aldis Gobzems pagaidām plašāk komentēt šo informāciju atteicās.

Kā zināms, Aldis Gobzems ar bērniem ir pārcēlies uz dzīvi Spānijā, līdz ar to šobrīd no Latvijas politiskās vides ir distancējies, taču augstu popularitāti izpelnījušies viņa stāsti no, kā viņš pats to dēvē, seriāla “Purvā” “Istagram” kanālā, kurā Aldis atspoguļo dažādus nezināmus faktus par Latvijā zināmiem cilvēkiem.

Nesen arī izskanēja informācija, ka ekspolitiķis sācis strādāt kādā juridiskā birojā Spānijā.