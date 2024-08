Aldis Gobzems. Foto: LETA

Aldis Gobzems publisko skarbu viedokli par to, kāda ir atšķirība starp Zuti un Judzi, kā arī aicina sabiedrību uz maksimālu iesaisti







Pēc šī rīta LA.LV publicētā Lindas Tuntes viedokļraksta “Divi šķietami līdzīgi stāsti – viens par Judzi, otrs – Zuti. Un viena neizprotama atšķirība tajos” savās pārdomās par šo tēmu dalījies arī Aldis Gobzems, kurš uzskata, ka šajā brīdī ir nepieciešama maksimāla sabiedrības iesaiste.

Turpinājumā publicējam Alda Gobzema komentāru, kas ir tikai un vienīgi viņa personīgās pārdomas, kas var nesakrist ar redakcijas viedokli. LA.LV redakcija arī atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Aldis Gobzems raksta: “Kāda ir atšķirība starp Zuti un Judzi? Viens, manuprāt, acīmredzami ir varas mediju apmaksāts un lolots rupors, kurš varai nepieciešams, tsk., lai sētu un uzturētu sabiedrībā naidu, rīdītu latviešus pret citiem, veicinātu sabiedrības degradāciju caur azartspēļu reklamēšanu un veicināšanu jauniešu vidū, kā rezultātā jau gadiem, kā Rīgā runā, tiek pievērtas acis arī uz narkotiku tirgošanu nu jau palielākos apmēros un atkal to pašu jauniešu vidū, kopā ar vēl vienu nu jau krietni izbijušu “sportistu”. Bet otrs, nu jau jāsaka, bija – vienkārši mūziķis, jā, bundzinieks salīdzinoši populārā grupā. Bet, atzīsimies, retais viņu agrāk vispār zināja izdalīti vienu pašu no grupas.

Tik vienkārša ir šī atšķirība. Protams, ka ir arī svarīga cita sekundāra nianse. Judža gadījums bija vajadzīgs, jo tajā laikā Saeimā un sabiedrībā bija jāsagatavo augsne Stambulas konvencijas ratifikācijai, kas mūs visus aizsargās pret vardarbību ģimenē, īpaši jau sievietes. Tas nekas, ka līdz šim brīdim nav neviena pierādījuma par Judža vardarbību, bet ir skaidrs, ka vēlme bija tikai uz Judža celto māju. Kur tad ir šī lielā aizsardzība tagad, kad konvencija ir ratificēta? Vai tik neatklāsies, arī caur šo gadījumu, ka konvencija ir par ko citu tomēr, un nu jau sevi par profesionāliem bokseriem pašpasludināti tēviņi kā Kristaps Zutis varēs mierīgi turpināt klapēt savas partneres un rīdīt suņus virsū citiem suņiem un kaķiem uz saplosīšanu. Ā, jā, vēl tāds sīkums kā emocionālā vardarbība..

Bet tagad nopietni. Tīri matemātiski – Kristapa Zuša gadījumā, nu skatoties kaut vai juridiski, kā tas būtu tiesā: divas dažādas savstarpēji nesaistītas liecības, abās ir bildes ar uzsistiem zilumiem un žņaugšanas pēdām. Aizdomās turamais ir bokseris, kurš, kā nu ir pierādīts arī jau ar vairākiem publiskiem video materiāliem, gan viens, gan grupā sit jauniešus, jo viņam kā publiskai personai nepatīkot, ka par viņu kāds negatīvi izsakās internetā. Turklāt Kristapam Zutim ir aktīva krimināllieta, kur nākamā tiesas sēde notiks 10:00 Zemgales rajona tiesā Jelgavā š.g. 7.novembrī, uzminiet par ko? Kāds pārsteigums, ka par jaunieša piekaušanu, atņemot tam naudu un telefonu. Starp citu, sēde atklāta, visi laipni aicināti, arī LA.LV.

Tad kādā sabiedrībā Jūs gribat dzīvot, kur, iespējams, aplietojušies tēviņi ar amatieru iemaņām boksā skraida apkārt un rīko linča tiesas un dauza visus, kas tiem nepatīk, vai runā pretī, ieskaitot savas dzīvesbiedres mājās un potenciāli bērnus, ja tādi būtu? Vai tas būtu tiesiskā sabiedrībā, kur likums un tiesībsargājošās iestādes pietiekami efektīvi pilda savas funkcijas un valda taisnīgums? Vai trešais variants, kāds, visdrīzāk, ir Kristapa Zuša gadījums, ko minēju sākumā, ka pietiek pabraukāties mašīnā kopā ar Liānu Langu un vervelēt “pareizās” lietas intervijās un “realitātes šoviņos” zilajos ekrānos, lai piedotu uzreiz šādiem pseido patriotiem un pseido bokseriem visus viņu patiesībā netīrās un zemiskās dzīves grēkus.

Citu starpā, vai LA.LV neliekas, ka narkotiku tirdzniecību un azartspēļu biznesu Latvijā “jumto” gan policija, gan drošības dienesti, gan, iespējams, pat politiķi? Un arī tāpēc – vieniem drīkst, bet citiem drīkst vairāk. Orvela “Dzīvnieku ferma” nekur nav pazudusi, stāsts par cūkām šoreiz arī vizuāli ļoti atbilstošs.

Ko var un vajag darīt? Vienīgi sabiedrība var šo pašdegradēšanos apturēt. Nepieciešama visu iesaiste. Dalieties ar šo ziņu, runājiet par to. Aizsūtiet šo LA.LV rakstu visiem draugiem, paziņām, sev zināmajiem sabiedrībā atpazīstamajiem cilvēkiem, influenceriem, politiķiem. Publicējiet to savos soctīklos. Nebaidieties no šādiem tēviņiem, viņi neko jums neizdarīs, narcisi un sociopāti ir vāji un nevarīgi, kad tie tiek atmaskoti un pieķerti ar nolaistām biksēm. Gluži tāpat kā tie Latvijas mediji, kuri saprot, ka paši tik ilgi barojušies no šādu “monstru” piesegšanas.

Šis ir kliedzoši! Šis ir Kristīnes Misānes trauksmes līmeņa jautājums, ka ir nepieciešama visas sabiedrības iesaiste, lai apturētu šādu varmāku un liktu padomāt citiem.”