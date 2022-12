Tas tagad nav svarīgākais! Rosļikovs atklāj, kā tiek novirzīta tautas uzmanību no valstiski nozīmīgiem jautājumiem Ieteikt







Šeit ir Latvija – jārunā latviešu valodā un jāmācās latviešu valodā. Jūs varētu būt tā partija, kura šo atbalsta un palīdz ieviest.

“Visas skolas latviešu valodā – labi, lai iet, bet jautājums ir par pedagogiem. Kā mēs to nodrošināsim? To mēs nezinām,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” ar viedokli dalās Aleksejs Rosļikovs, 14.Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts (Stabilitātei!).

Viņaprāt ir jāsāk ar motivējoša atalgojuma piedāvājumu skolotājiem. Jādod arī iespēja apgūt valsts valodu.

“Beidzot mēs runājam par svarīgām lietām! Respektēju, ka citai partijai LGBTQ jautājums ir tiešām svarīgs,” viņš saka, norādot uz Inesi Lībiņu-Egneri no “Vienotības”,” citai partijai tā ir iespēja novirzīt tautu no valstī svarīgām tēmām – no komunālajiem maksājumiem, cenām, valsts valodas jautājuma, kas uz doto brīdi uz uzlikts uz galda, bet nekas nav sagatavots.

Bērni, pedagogi un pat grāmatas – nekas nav gatavs, mums nekā nav!

Skolotāji spiesti paši uz sava printera gatavot internetā atrastus materiālus, ko pasniegt pēc tam skolēniem klasē, jo, atvainojiet, piedodiet, izglītības ministre neko nav sagatavojusi, izņemot karogu un kārtējo tēmu, par ko runāt!” Rosļikovs norāda.

Viņš vēlreiz atgādina, ka LGBTQ un valsts valodas jautājums šobrīd novirza no svarīgākā jautājuma, ka, piemēram, Mārupē par elektrību divistabu dzīvoklī jāmaksā 300 eiro.