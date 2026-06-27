Lācis, lāči
Lācis, lāči
Foto: Dace Spalviņa

“Tas vairs nav smieklīgi!” Saulkrastu iedzīvotājus satrauc ziņas par lāci, kas manīts pie kempinga 0

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LETA, LA.lv
9:24, 27. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālo mediju platformā “Facebook” Saulkrastu novada pašvaldība publicējusi brīdinājumu par iespējamu lāča atrašanos Zvejniekciemā. Lai gan ziņas par lāču manīšanu Latvijā pēdējā laikā kļuvušas arvien biežākas, šoreiz dzīvnieks manīts netālu no iecienītas atpūtas vietas, radot satraukumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan atpūtniekiem.

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Pašvaldība raksta: “UZMANĪBU! Informējam, ka Saulkrastu novada pašvaldības policija ir saņēmusi informāciju par iespējamu lāča atrašanos Zvejniekciemā, kempinga “Jūras priedes” apkārtnē.

Aicinām iedzīvotājus un atpūtniekus ievērot piesardzību un bez nepieciešamības neuzturēties un nestaigāt pa minēto teritoriju un tās apkārtni.

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Par turpmāko situācijas attīstību informēsim, tiklīdz būs pieejama jauna informācija.”

Kā ziņo aģentūra LETA, Saulkrastu novada pašvaldības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka lācis pabijis divos privātīpašumos Zvejniekciemā, bet vēlāk devies Limbažu novada virzienā.

Pašvaldības ieraksts raisījis asu iedzīvotāju reakciju, un komentāru sadaļā daudzi neslēpj satraukumu.

“Tas vairs nav smieklīgi! Mēs tagad vairs nevaram iet uz jūru, jo lācis tur pastaigājas? Cik ilgi pašvaldība gaidīs? Kad kāds cietīs? Un nemēģināt iestāstīt, ka lācītis jau cilvēkam neuzbrūk… Tai sievietei Igaunijā rotaļlieta nebija uzbrukusi,” raksta Inta.

Arī Aivars uzskata, ka situācija nav uztverama vieglprātīgi, paužot bažas, ka šādas tikšanās ar savvaļas dzīvniekiem var beigties slikti.

Savukārt Andris prāto, vai drīzumā arvien vairāk vietās Latvijā nāksies izplatīt brīdinājumus un aicinājumus neapmeklēt konkrētas teritorijas.

Tikmēr Raivis atzīst, ka pēc šādām ziņām, domājot par gaidāmo sēņošanas sezonu, jūtas neomulīgi.

Valsts meža dienests iepriekš vairākkārt atgādinājis, ka, sastopot lāci, nevajadzētu tam tuvoties, mēģināt fotografēt vai barot dzīvnieku. Speciālisti aicina saglabāt mieru, lēnām atkāpties un ļaut dzīvniekam doties prom, vienlaikus par novērojumu informējot atbildīgos dienestus.

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