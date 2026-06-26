VIDEO. “Tā ir viņu māja tagad!” Lāču mamma ar pieciem mazuļiem nekautrīgi ieņem terasi un ālējas pa šūpuļtīkliem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
23:02, 26. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Neparastu un reizē ārkārtīgi amizantu skatu piedzīvojusi Nikija Daidere, kura atpūtusies savā kalnu mājiņā Dūmakainajos kalnos, ASV. Izejot uz mājas terases, viņas acīm pavēries skats, kādu negadās redzēt katru dienu – terasē uzstādītos šūpuļtīklus pilnībā bija ieņēmusi lāču māte ar veseliem pieciem mazuļiem.

Kokteilis
Šāds apģērbs var pievienot papildu kilogramus: 10 lietas, kas “spēlē” pret jums
“Pāršāvu pār strīpu!” Pēc strīda ar Zelenski, Lukašenko steidzami dodas uz Maskavu
Zelenskis devis 40 dienas, lai Putins izbeigtu karu: viņš pastāsta, ko ieplānojis šī mēneša laikā veikt Krievijā
Lasīt citas ziņas

Nikijas iemūžinātajā video redzams, kā lāču ģimenīte bez jebkādām bažām laiski šūpojas un relaksējas tīklos, acumirklī kļuvuši par sociālo tīklu hitu. Kamēr vieni tīmekļa lietotāji neslēpj sajūsmu par šo dabas idilli, citi komentāros steidz jautāt par pašu šūpuļtīklu izturību un joko par radušos situāciju.

Kāds komentētājs, vērtējot mīlīgo, bet reizē arī bīstamo situāciju, asprātīgi piezīmējis: “Cerams, viņiem ir apdrošināšana!”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Vanagi” Krievijā pieprasa Putinam kodoltriecienu Ukrainai, vēsta “Reuters”
“Tauta drīz ņems dakšas rokās!” Z blogeris paziņo par katastrofas sākumu Krimā
“Visi bija gūstā kopš 2022. gada!” 160 karavīri atgriežas Ukrainā pie savām ģimenēm

Tikmēr cits lietotājs norādījis uz neapstrīdamo faktu, ka lāču māte šajā brīdī skaidri nodemonstrējusi, kurš šeit ir noteicējs: “Tā ir viņu māja tagad!”.

Savukārt vēl kāds dabas vērotājs ar smaidu rezumējis lāču laisko noskaņojumu: „Šis ir augstākā līmeņa relakss!”.

Lāču viesošanās pie kalnu mājiņām šajā reģionā nav nekas neparasts, taču šāda masveida “šūpuļtīklu ballīte” ir izvērtusies par unikālu notikumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.