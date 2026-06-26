VIDEO. “Tā ir viņu māja tagad!” Lāču mamma ar pieciem mazuļiem nekautrīgi ieņem terasi un ālējas pa šūpuļtīkliem 0
Neparastu un reizē ārkārtīgi amizantu skatu piedzīvojusi Nikija Daidere, kura atpūtusies savā kalnu mājiņā Dūmakainajos kalnos, ASV. Izejot uz mājas terases, viņas acīm pavēries skats, kādu negadās redzēt katru dienu – terasē uzstādītos šūpuļtīklus pilnībā bija ieņēmusi lāču māte ar veseliem pieciem mazuļiem.
Nikijas iemūžinātajā video redzams, kā lāču ģimenīte bez jebkādām bažām laiski šūpojas un relaksējas tīklos, acumirklī kļuvuši par sociālo tīklu hitu. Kamēr vieni tīmekļa lietotāji neslēpj sajūsmu par šo dabas idilli, citi komentāros steidz jautāt par pašu šūpuļtīklu izturību un joko par radušos situāciju.
Kāds komentētājs, vērtējot mīlīgo, bet reizē arī bīstamo situāciju, asprātīgi piezīmējis: “Cerams, viņiem ir apdrošināšana!”.
Tikmēr cits lietotājs norādījis uz neapstrīdamo faktu, ka lāču māte šajā brīdī skaidri nodemonstrējusi, kurš šeit ir noteicējs: “Tā ir viņu māja tagad!”.
Savukārt vēl kāds dabas vērotājs ar smaidu rezumējis lāču laisko noskaņojumu: „Šis ir augstākā līmeņa relakss!”.
Lāču viesošanās pie kalnu mājiņām šajā reģionā nav nekas neparasts, taču šāda masveida “šūpuļtīklu ballīte” ir izvērtusies par unikālu notikumu.