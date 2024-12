Foto. pexels.com/Laudia Tysara

Tas var beigties slikti jeb kāpēc nedrīkst lietot konservētus produktus no deformētām skārdenēm







Iespiedušās skārdenes lielveikalos parasti tiek izpārdotas ar akciju, taču britu eksperti saka, ka no tām noteikti ir jāizvairās. Daudzi tikai tagad sapratuši, kāpēc nekad nevajadzētu ēst pārtiku no bojātas skārdenes, jo tas var beigties ar dzīvībai bīstamu slimību, par to raksta izdevums Express.

Rakstā tiek diskutēts par jautājumu, kas soctīklos aktualizēts, vai teorētiski iespiedums skārdenē var veicināt rūsēšanu, izraisot nevēlamu organismu iekļūšanu ēdienā vai dzērienā.

Patiešām, britu Nacionālais veselības dienests par šo komentē sekojošo: “Neizmantojiet pārtiku no bojātām vai deformētām skārdenēm, kā arī neēdiet konservētus pārtikas produktus ar nepatīkamu smaku, pārtiku, kas uzglabāta nepareizā temperatūrā, un vispār novecojušu pārtiku. Tomēr riski iegūt pārtikas izraisītu botulismu ir zema.”

Turpinājumā medijs precizē, ka pastāv trīs botulisma veidi, tostarp ar pārtiku saistītais botulisms – slimība, ko izraisa saindēšanās ar pārtikas produktiem, kuri satur dažādus toksīnus.

Atkarībā no botulisma veida dažiem cilvēkiem sākotnēji ir tādi simptomi kā slikta dūša (vemšana), vēdergraizes, caureja vai pretēji – aizcietējums.

Simptomi var ietvert:

– noslīdējuši plakstiņi

– neskaidra vai dubultā redze

– sejas muskuļu vājums

– apgrūtināta rīšana (disfāgija)

– neskaidra runa

– elpošanas grūtības

– zīdaiņiem var būt nespēks, var būt apgrūtināta ēšana, noslīdējusi galva, kakls un ekstremitātes.

Lai gan botulisms ir reti sastopams, medijs raksta, ka tas var būt dzīvībai bīstams – un tas viss varētu sākties ar bojātu skārdeni.