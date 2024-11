Ekrānšāviņš no X @vanadziene

“Es zinu jaunu diētu! Strādā 100%. Pasūtījums no @woltapp, kur iepakojums izskatās šādi un kurjers jau nes rokās, nevis izvelk no somas… Nezinu, vai man gribās vēl ēst!” Kārtējais nepatīkamais pārsteigums fiksēts no ēdienu piegādātāju puses. Kā socvietnes X kontā @vanadziene vēstī situācijas apraksts, tad kurjers atvedis jau atvērtu sūtījumu (skatīt attēlu).

No zem ieraksta esošās diskusijas secināms, ka šoreiz viss pasūtījums (vistas spārniņi) bijis vietā un pēc skaita, tomēr atklāts paliek jautājums – ja būtu paciņā bijušas nepārskaitāmas lietas, piemēram, kartupeļi frī vai tml., kā cilvēks varētu būt pārliecināts, ka kaut kas nav jau apēsts?

Protams, diskusijā karsti tiek spriests par to, kas šo darbu dara un vai to nevarētu darīt vietējie cilvēki un vai kontrole pār šiem cilvēkiem no valsts puses nav par vāju.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) paredz pārtikas piegādes kurjeru reģistrēšanos dienestā tuvāko trīs mēnešu laikā, pirms laika pauda PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga. Viņa norādīja, ka nav noteikts konkrēts termiņš, kurā visiem pārtikas piegādes kurjeriem būtu jāreģistrējas PVD, taču dienests paredz, ka tam vajadzētu notikt tuvāko trīs mēnešu laikā.

Grīnberga arī atzīmēja, ka līdz šim dienestā nav saņemtas pretenzijas par reģistrēšanas procesa sākšanu. Piemēram, pieteikuma veidlapa, ko ēdiena piegādātājiem pieprasa aizpildīt Zemkopības ministrija (ZM), būšot papildu birokrātiskais slogs un nesniegs pievienoto vērtību.

Izmanojot Bolt vai Volt ēdienu piegādes, Jūs veiciniet masveida imigrāciju no Āzijas valstīm. — Zigurds Strīķis (@Zigurds) November 27, 2024

Pag nu tapēc jau tā drošības uzlīme ir, ja saplēsta, lai atdod visu naudu — Juris Vaidelods Nepareizais (@diviannas) November 28, 2024

Vai tiešām domājat, ka @liana_langa pienākums ir mācīt Bolt/Volt kurjeriem latviešu valodu? Masveida imigrācija apdraud mūsu valodu, kultūru un nācijas eksistenci, tā nav pieļaujama ne ar kādiem nosacījumiem. — Zigurds Strīķis (@Zigurds) November 27, 2024

Ja nebūtu Bolt un Volt, viņi atrastu citu nodarbošanos, jo šeit jekurā gadījuma jūtas komfortablāk, kā dzimtenē. — Uldis Nelsons (@uldisn) November 27, 2024

Nekādi likumi mūs nepasargās no nācijas iznīcības ja pieļausim jebkādu imigrāciju. Imigrāciju ir tūlīt jāpārtrauc un imigrantus jāizraida. — Zigurds Strīķis (@Zigurds) November 27, 2024

Viss kārtībā, kurjers jau juta ka tu needīsi. Neies jau labu mantu mest laukā, preventīvi pamielojās. — Mans (@viedoklis2) November 27, 2024

Tehniski var ieviest sekojošu kontroli:

– visiem iebraucejiem noņem nospiedumus;

– policija uz ielas var jebkuram pārbaudīt nospiedumus un dabūt pilnu info;

– ja kaut kas neštim, procesē. — Uldis Nelsons (@uldisn) November 27, 2024

Labdien! Mani sauc Ilze un situàcijas dzīvē mēdz būt dažādas. Ieskaitot tādas, kad jāizmanto piegàdes servisi. Bet katram no mums savs. — Ilze Šikore (@vanadziene) November 27, 2024

Es pagaidīšu to brīdi, kad ļoti, ļoti gribēsies ēst. Tagad, laikam, tik ļoti negribas — Ilze Šikore (@vanadziene) November 27, 2024

Jau darīts — Ilze Šikore (@vanadziene) November 27, 2024

Jau ziņots, ka zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) un PVD ģenerāldirektors Māris Balodis novembra sākumā vienojās, ka pārtikas piegādes kurjeriem turpmāk ir jābūt reģistrētiem PVD.

Tādējādi visām personām, kuras turpmāk plāno nodarboties ar pārtikas produktu un ēdiena piegādi galapatērētājam, ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama PVD tīmekļvietnē sadaļā “Veidlapas” un klātienē vai elektroniski tā jāiesniedz PVD.

ZM pārstāvji skaidroja, ka kurjeru datubāzes izveide ļaus noskaidrot, cik kurjeri Latvijā ir, kā arī sniegs pilnīgu informāciju par katru personu, tostarp, kā ar tiem sazināties.