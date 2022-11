Foto: Shutterstock

Tavā sirdī šodien degs uguntiņas! Horoskopi 29.novembrim







Auns

Tev nāksies šodien upurēt kaut ko, lai spētu izdarīt to, ko esi solījis kādam citam. Upurēt, visdrīzāk, nāksies savas intereses.

Vērsis

Tu vari šodien atrast laiku un spēku gan sev, gan citiem. Un vislabākais, ka tu spēsi darīt laimīgu gan sevi, gan tos citus. Lieliska diena.

Dvīņi

Izskatās, ka tavi plāni var mainīties, bet viss ir atkarīgs no tā, cik ļoti daudz tu būsi šodien ieplānojis. Pielāgojies situāciju maiņai.

Vēzis

Nepieļauj to, ka kāds cits mēģina valdīt pār tavām jūtām. Tās izrādīsies tik spēcīgas, ka tu šim kādam pat vari kaitēt, tāpēc nepieļauj tādas situācijas.

Lauva

Tavu iespēju robežas kļūs plašākas, nekā tas bija vakar. Tavs uzdevums – izmantot tās savās interesēs. Atļaujies būt egoists!

Jaunava

Tavā sirdī šodien degs uguntiņas un skanēs jautras melodijas – pacenties nodrošināt to, lai neviens nespēj tev šo brīnišķīgo noskaņojumu sabojāt.

Svari

Šodien tu, kā jau ierasti, būsi spiests kaut ko mainīt atkarībā no situācijas. Nevarēsi izlemt – labāk tā vai labāk citādi, bet tā kā tev tas ir tāpat ļoti raksturīgi, gan jau tiksi galā.

Skorpions

Tev radīsies iespēja noslēgt kādu ļoti izdevīgu darījumu, tāpēc turi acis un ausis vaļā. Un pavisam noteikti – neslinko.

Strēlnieks

Tu esi pārņemts ar darbu un pienākumiem – no vienas puses, tas ir jauki, no otras puses – nevajadzētu aizmirst arī par savu privāto dzīvi. It īpaši, ja tā jau sākusi “ciest”.

Mežāzis

Tev būs šodien pirmās vijoles loma un nevajag no tā baidīties, jo skanēs tev viss lieliski! Paškritika ir laba lieta, taču ne vienmēr un ne visās situācijās.

Ūdensvīrs

Tu vari iegādāties kaut ko dārgu, tu vari šodien nebaidīties dot citiem padomus – šīs ir divas lietas, kurās tev pat ļoti veiksies.

Zivis

Iespējams, ka tu nenovērtē savus spēkus un spējas. Durvis tavā priekšā ir plaši atvērtas, tev tikai ir pa tām jāieiet!