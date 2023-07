Foto: Shutterstock

Tavas iespējas šodien būs tik lielas un iespaidīgas kā vēl nekad agrāk! Horoskopi 22.jūlijam







Auns

Tavas iespējas šodien būs tik lielas un iespaidīgas kā vēl nekad agrāk. Tāpēc šī diena ir jāizmanto pirmkārt jau savās interesēs un tikai pēc tam jādomā par citiem.

Vērsis

Tev nāksies koncentrēties šodien uz to, ko neatrisināji vakar. Atlikt malā to, ko plānoji rītam un darīt to, ko neizdarīji vakar. Tā klājas, kad neizdara tos darbus, kas ir “rindas kārtībā”! Citkārt būs tev mācība!

Dvīņi

Tava veiksme šodien būs atkarīga ne tikai no zvaigžņu stāvokļa, bet arī no tevis paša ticības saviem spēkiem. Ja tu visu laiku šaubies par to, vai kaut ko spēj, tad skaidrs, ka agri vai vēlu šīs šaubas sāk realizēties dzīvē…

Vēzis

Tev ļoti grūti šodien klāsies ar visu, kas saistīts ar organizatoriskiem jautājumiem – tu būsi pagalam haotisks, turklāt pratīsi radīt haosu ne tikai pats sev, bet arī citiem.

Lauva

Tu šodien būsi ļoti sabiedrisks un tev patiešām izdosies atrast kopīgu valodu teju vai ar jebkuru satikto cilvēku. Izmanto šo iespēju, lai paveiktu lielas lietas!

Jaunava

Tev gribēsies justies brīvam. Iespējams, ka tu pavisam nejauši arī dosies kādā neplānotā ceļojumā. Ja ir tāda iespēja, nešaubies ne mirkli – dodies!

Svari

Kādas spēcīgas emocijas šodien ietekmēs tavu izvēli. Bet pirms tu to izdari, atbildi sev godīgi uz jautājumu – vai tu esi objektīvs?

Skorpions

Tev jādara tas, ko tu biji plānojis – novirzīšanās no plāna šodien tavā ikdienā radīs nevajadzīgu haosu un pat nepatīkamus pārsteigumus. Tāpēc, lai tā nenotiktu – saplāno savu dienu un pieturies pie plāna!

Strēlnieks

Neesi tik dāsns, jo ne visi to prot novērtēt patiesi. Ir ari tādi, kuru apetīte pieaug ēdot un viņi sāk izmantot tavu labo sirdi savās interesēs. Pietaupi sevi.

Mežāzis

Ja tu kādreiz esi domājis, ka tu varētu rakstīt memuārus, tad šī diena tam var izrādīties gana piemērota. Tu būsi uzdevuma augstumos!

Ūdensvīrs

Tava veiksme šodien ir atkarīga no tā, cik ļoti plašu skatienu tu pratīsi raudzīties uz apkārt notiekošo. Neieciklējies uz sīkumiem – tas neko labu tev nesola!

Zivis

Tev ir tikai viens galvenais uzdevums – neiesaistīties konfliktos un kašķos ar citiem. Ja spēsi to šodien izdarīt, viss izdosies kā iecerēts un pat vēl labāk.