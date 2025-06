Foto: Pexels

TESTS. Atbildi uz 10 jautājumiem un uzzini, vai tiec līdzi laikam vai pieturies pie padomju laiku domāšanas Ieteikt







Vai esi kādreiz aizdomājies par to, cik daudz tevī ir saglabājies no padomju laiku domāšanas veida un cik ļoti tu esi spējis pielāgoties mūsdienu pasaules dinamikai? Padomju laiki ir atstājuši neizdzēšamas pēdas mūsu sabiedrībā, un katrs, kurš dzīvojis tajā laikā, nes sevī daļu no šīs skaudrās vēstures lappuses. Taču pasaule mainās, un līdz ar to mainās arī mūsu uzskati un vērtības.

Reklāma Reklāma

Izpildi testu un noskaidro, ko tavas atbildes atklāj par tavu domāšanas veidu!