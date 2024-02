FOTO: Unsplash.com

TESTS sievietēm: ko tavi smiekli atklāj par tavu seksuālo dzīvi







Šis tests palīdzēs labāk izprast savas seksuālās vēlmes, un, lai to saprastu, vienkārši jāatceras, kā tu… smejies. Tavas smiešanās manieres to atklāj un vērīgs cilvēks no smaida vien sapratīs, vai viņam darīšana ar kautrīgu vai kaislīgu sievieti.

Nebrīnies, ja interpretācija ievērojami atšķiras no tavas faktiskās seksuālās uzvedības: visdrīzāk tā nav kļūda – vienkārši tu apspied dabiskās tieksmes un centies apzināti mainīt savas seksuālās vēlmes. Iespējams, ka dabiskās tieksmes neļauj dzīvot brīvi un laimīgi (piemēram, tevi piesaista nevis vīrieši, bet sievietes, un tu baidies no apkārtējo nosodījuma). Ieklausies sevī – ko patiesībā saka tavs ķermenis, ko čukst tava zemapziņa? Neliedz sev prieku justies nepiespiesti un viegli.

Uzmanīgi izlasi aprakstus un izlem, kurš raksturo tevi.

ZVANIŅŠ

Parasti tā ir trausla sieviete, kautrīga un pieticīga, kura smejoties nedaudz noliec galvu uz sāniem. Viņas mute nekad plaši neatveras, paceļas tikai lūpu kaktiņi, un smiekli ir melodiski un skanīgi kā zvaniņš. Smieklu lēkmes viņai nav raksturīgas.

Vai atpazīsti sevi? Tad par tevi var teikt, ka nemeklē seksu tikai seksa dēļ; ja fiziskā tuvība nerodas aiz mīlestības, tad diez vai tā tev sagādā baudu. Tev patīk glāsti, skūpsti uz kakla un auss ļipiņas. Turklāt tu vēlies, lai partneris ne tikai uzņemas iniciatīvu gultā, bet arī saka maigus vārdus un komplimentus, uzslavē tavu figūru un skaisto ādu. Tu ar pateicību pieņem mīlestību, bet pašai nepatīk aktīvi iesaistīties seksā. Tu esi maiga un paklausīga, un kamēr vien mīļotais lutinās tevi ar komplimentiem, būsi viņam uzticīga. Piekrāpt partneri tu vari tikai tad, ja viņš sācis tevi ignorēt. Tu esi konservatīva, atzīsti tikai heteroseksuālas attiecības, tev nav vajadzības pēc daudz seksa, tikai maigums, rūpes un mīlestība.