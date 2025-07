Foto: SHUTTERSTOCK

Aizmirsi izņemt gaļu no saldētavas? Eksperti brīdina par to, kādas sekas radīsies, ja steigsi to atkausēt mikroviļņu krāsnī Ieteikt







Gandrīz visi zina to sajūtu, kad esam iecerējuši pagatavot vakariņās saldētavas krājumos atrodamo gaļu, taču esam piemirsuši to laikus izņemt no saldētavas un atkausēt. Steidzoties glābt situāciju, daudzi cilvēki sasaldēto gaļu ievieto mikroviļņu krāsnī, cerot, ka tādā veidā būs iespējams to ātri atkausēt. Tomēr pārtikas drošības eksperti brīdina, ka šāds veids, lai arī izskatās ērts un ātrs, var būt riskants un negatīvi ietekmēt gan gaļas garšu, gan tekstūru, kā arī apdraudēt veselību.

Reklāma Reklāma

Skotijas Abertejas universitātes pārtikas zinātnieks skaidro, ka atkausējot gaļu mikroviļņu krāsnī, bieži vien rodas situācija, ka daļa gaļas atkūst ātrāk, taču daļa vēl ir sasalusi. Viņš skaidro, ka, turpinot atkausēt gaļu līdz tā ir pilnībā atkususi, tajā daļā, kur tas noticis visātrāk, intensīvi sāk vairoties baktērijas. Šis risks ir īpaši būtisks gadījumos, kad gaļa pēc atkausēšanas netiek nekavējoties pagatavota, vēsta Health Digest.

Turklāt, atkausējot gaļu mikroviļņu krāsnī, tā var iegūt nepatīkamu garšu. Šādu garšas izmaiņu cēlonis ir lipīdu oksidācija — tauku komponentu reakcija ar skābekli un siltumu, kas izmaina gaļas aromātu un patērētāja pieredzi.

Vēl viens būtisks aspekts ir gaļas tekstūra. Mikroviļņu starojums liek gaļas ūdens molekulām ļoti strauji vibrēt, radot siltumu. Šī vibrācija un straujā sildīšana maina olbaltumvielu struktūru, kas rezultējas gaļas cietumā un gumijotā konsistencē — tā kļūst nepatīkama, grūti košļājama un zaudē sulīgumu.

Kā pareizi atkausēt gaļu, lai saglabātu tās kvalitāti un drošību?

Lielākā daļa pārtikas speciālistu iesaka atkausēt gaļu ledusskapī. Šī metode, lai gan prasa vairāk laika, vidēji vismaz 24 stundas, nodrošina vienmērīgu un drošu atkausēšanu, kas neapdraud gaļas kvalitāti un patērētāja veselību.

Ja gaļas atkausēšanai laika nav, ieteicama aukstā ūdens metode. Gaļas gabalu ieliec hermētiskā plastmasas iepakojumā vai vakuuma maisiņā un ievieto bļodā ar aukstu ūdeni. Ūdeni nepieciešams mainīt ik pēc 30 minūtēm, lai saglabātu zemu temperatūru un paātrinātu atkausēšanu. Taču svarīgi atcerēties, ka pēc šādas atkausēšanas gaļu jāgatavo uzreiz, lai novērstu baktēriju vairošanos.

Mikroviļņu krāsns izmantošana gaļas atkausēšanai ir pieļaujama tikai tad, ja gaļa pēc tam nekavējoties tiek pilnībā pagatavota. Tas palīdz novērst baktēriju attīstību un veselības riskus.

Padoms gaļas pagatavošanai

Lai iegūtu sulīgu un aromātisku gaļu, eksperti iesaka to pagatavot ciešā traukā vai pannā. Šāds veids palīdz saglabāt mitrumu gaļas gabalos. Tas īpaši noder, gatavojot lielākus gabalus vai vairāku gabalu porcijas vienlaikus. Tāpat svarīgi ir arī domāt par gaļas izvēli un ēšanas paradumiem. Dietologi atzīmē, ka sarkanā gaļa, liellopu, teļa, cūkas un jēra gaļa, var būt daļa no sabalnsēta uztura, ja to lieto mēreni un kombinē ar dārzeņiem vai graudaugiem.