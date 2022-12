Foto: Shutterstock

Tev izdosies mainīt šīs dienas sarežģīto situāciju! Horoskopi 24.decembrim Ieteikt







Auns

Nekad nevajag atteikties no labiem padomiem – tos vienkārši ir jāņem par labu, un jāmācās no savām kļūdām. Šodien būtu labi to atcerēties.

Vērsis

Tevi šodien apciemos mūza! Un vispār – jaunu ideju tev netrūkst, starp citu, zvaigznes arī sola, ka daļu no tām tu patiesi varēsi realizēt dzīvē.

Dvīņi

Lai tu būtu veiksmīgs spēlē, nav noteikti jābūt neveiksmīgam mīlestībā. Nevajag tā uzskatīt un tad tev veiksies abās jomās.

Vēzis

Tevī šodien valdīs dažādas sajūtas un emocijas. Un iesējams, ka tev nāksies gan smieties, gan raudāt gandrīz vai vienlaicīgi. Esi gatavs nomierināt nervus ar baldriāņiem!

Lauva

Var gadīties kāda ķibele vai nelaime, kas saistīta ar taviem draugiem vai tavu ģimeni. Centies gan to risināt bez emocijām.

Jaunava

Tava uzmanība šodien būs veltīta dāvanām – un, protams, tas nav nekas slikts, bet tieši otrādi – labs. Vienīgi jācer, ka dāvanas citiem tu jau sen esi sagādājis.

Svari

Tev izdosies mainīt šīs dienas sarežģīto situāciju uz veiksmīgu atrisinājumu. Vienīgais, kas tev jāņem vērā – jāsaglabā miers. Bet greizsirdība šodien nav pieļaujama nekādā veidā – ne maz, ne daudz.

Skorpions

Rīkojoties tādā garā kā tu to dari šodien, tu, iespējams, sastapsies ar interesantām situācijām, taču tev jāņem vērā viena lieta – tu nedrīksti krāpties. Ja to darīsi kaut druscīt, visi plāni būs “kaķim zem astes”.

Strēlnieks

Pacenties pabeigt tās lietas, kuras uzsāki vakar. Neatstāj nekādas “astes”, jo tās atrisināt tev būs grūti, ja nokavēsi šīs iespējas.

Mežāzis

Ja tavi paša principi tev ļoti bojā dzīvi, tātad, ir pēdējais laiks tos mainīt! Kāda jēga pie tiem turēties, ja tev pašam no tā nav nekāda labuma?

Ūdensvīrs

Pacenties izmantot savu iztēli un fantāziju – šodien tas tev noderēs ne tikai, lai vingrinātu smadzenes, bet palīdzēs arī atrisināt dažas tavas un pat svešas problēmas.

Zivis

Iespējams, ka tā kompānija, kurā tu atrodies šodien, tevi mazliet satrauc un kaitina. Tev gan noteikti tas nav visiem jāpaziņo skaļā balsī. Būs labāk, ja to korekti noklusēsi.