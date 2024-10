Leģendārie "Līvi" koncertē VEF Kultūras pilī

“Tev nevar būt tiesību vienpersoniski izlemt, kurš no “Līvu” sastāviem skaitās īstais un pareizais, bet kurš nē!” Leģendārā Liepājas rokgrupa publiski atbild Jurim Pavītolam Ieteikt







Liepājas un Latvijas slavenākās rokgrupas “Līvi” dibinātājs, mūziķis un komponists Juris Pavītols šā gada 24.augustā izplatīja gan paziņojumu presei, gan arī soctīklā “Facebook” informēja sabiedrību, ka Latvijas Patentu reģistrs ir atbildējis uz viņa šogad pavasarī sūtīto iesniegumu. Līdz ar Latvijas Patentu valdes 20.augustā pieņemto lēmumu Pavītols ir nostiprinājis savā lietošanā/īpašumā viņa 1972.gadā izvēlēto un 1974.gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas apstiprināto grupas/ansambļa intelektuālo īpašumu nosaukumu LĪVI.

Līdz šim rokgrupa “Līvi” atturējās no publiskiem komentāriem, taču īsi pirms 17.novembrī gaidāmā grupas lielkoncerta “Ozolam” norises “Arēnā Rīga” grupas mūziķi 22.oktobra vakarā ir izsūtījuši portālam LA.LV publisku vēstuli, kas adresēta Pavītolam. “LĪVI pārstāvji ilgu laiku pacietīgi atturējās no komentāriem, taču šobrīd situācija ir sasniegusi savu kulmināciju. Šī vēstule ir grupas oficiālā atbilde Pavītola kungam,” teikts Liepājas rokgrupas “Līvi” paziņojumā presei.

Raksta turpinājumā lasiet Liepājas gadu desmitiem ilgi zināmās rokgrupas “Līvi” vēstuli Pavītolam pilnā apjomā:

“Godājamais, Juri Pavītol!

Tieši tā mēs Tevi vēlamies uzrunāt, jo nekad nav bijis citādi.

Neviens no mums nekad nav noliedzis vai apšaubījis Tavu ieguldījumu tālajā 1971. gadā, veidojot pamatus muzikālam kolektīvam, kurš vēlāk transformējās par grupu LĪVI. To nevar izsvītrot no grupas vēstures, un neviens nekad nav mēģinājis to darīt vai pat mazināt šī fakta nozīmi.

Informējam, ka, reaģējot uz Tavām publiskajām aktivitātēm, mūsu pilnvarotais pārstāvis ”Sorainen” zvērināts advokāts Andris Tauriņš ir uzņēmies palīdzēt grupai LĪVI cīņā par savu vārdu. Viņš ir pilnvarots iesniegt mūsu iebildumus Latvijas Patentu valdes Apelācijas padomē par Tevis pieteikto preču zīmes “LĪVI” reģistrāciju. Mēs nevēlamies iesaistīties jebkāda veida publiskos strīdos un rīkosimies saskaņā ar LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem.

Šajā atklātajā vēstulē, kas adresēta tieši Tev, vēlamies paust arī savas domas un apsvērumus.

Gan līdz brīdim, kad Tu pats nolēmi pamest grupu, gan arī pēc tam, grupas sastāvs ir nepārtraukti mainījies. Daudzi šobrīd Latvijā labi zināmi un ievērojami, kā arī mazāk pazīstami mūziķi ir bijuši daļa no grupas LĪVI sastāva. Tu pats īsti nevari precīzi nosaukt grupas “īsto” sastāvu līdz brīdim, kad kolektīvā parādījās Ēriks Ķiģelis, jo dalībnieku maiņa bija ierasta lieta, un mums šķiet, ka nav korekti to salīdzināt ar maizes veikalu, kā tu to dari savos publiskajos izteicienos. No grupas vēstures nav iespējams izdzēst arī faktu, ka no 2017. gada līdz 2024. gada janvārim grupas sastāvs nav mainījies un šis ir ilgākais periods visā grupas vēsturē bez dalībnieku maiņas. Jā, Juri, ilgākais!

Pievēršoties grupas vēsturei un aplūkojot laika posmu, kad Tu biji daļa no LĪVIEM, un salīdzinot to ar grupas turpmāko dzīvi bez Tevis, tas būtu kā dažas lapaspuses no biezās LĪVI grāmatas – tieši tik liela starpība ir starp tiem diviem posmiem. Juri, arī šo faktu nevar izsvītrot no grupas vēstures!

Tikai pēc Tavas aiziešanas no LĪVIEM, un šis notikums bija tikai loģisks un neizbēgams, pārējiem, tā laika grupas biedriem beidzot radās iespēja iekļaut repertuārā muzikālo materiālu, kuru Tu nekad nebūtu akceptējis. Tieši par to arī grupā visbiežāk veidojās nesaskaņas. Nav arī noslēpums, ka Tavas rakstura iezīmes bieži traucēja Tev sadzīvot ar citām radošām personībām grupas sastāvā, kuri vēlējās un spēja radīt dziesmas, kas jau vairākām paaudzēm kļuvušas par sirdsmīļām.

Toreiz jaunā un enerģiskā Ērika Ķiģeļa atnākšana LĪVOS mainīja visu! Tieši ar to vēstures posmu sākās LĪVU mūzikas slavas ceļš. Tieši tā laika LĪVI iegāja Latvijas Zelta mūzikas vēsturē, kolektīvā parādījās vienprātība, un beidzot LĪVU dziesmās bija melodija, ritms un moderna skaņa. Ja viss būtu palicis bez izmaiņām, šodien par LĪVIEM zinātu retais. Tev, Juri, tas absolūti nebija pa prātam un, kā jau minējām, Tava aiziešana no grupas bija tikai loģiska un neizbēgama. Ne velti liela daļa LĪVU fanu uzskata tieši to laiku par grupas sākumu. Pēc aiziešanas no LĪVIEM Tu devies uz Valmieru dibināt citu grupu, lai sevi pierādītu. Vai tas ir izdevies, lai vērtē publika. Šos faktus arī nevar izsvītrot no grupas vēstures!

Tavi tā laika grupas biedri apgalvo, ka nosaukumu LĪVI ierosināja Ingrīda Pavītola, tas kopīgi tika apspriests un pieņemts kolektīvā ar kopējo lēmumu. Tu pats publiski to apstiprināji kādā no intervijām. LĪVI nevar būt tavs intelektuālais īpašums un piederēt Tev vienam! Gribam arī Tev atgādināt, ka nosaukums “Liepājas Pilsētas Kultūras nama vokāli instrumentālais ansamblis LĪVI”, tika piešķirts kultūras nama muzikālajam kolektīvam, nevis Jurim Pavītolam. Vēlāk, kad grupa transformējās un jaunie LĪVI mainīja dislokācijas vietu uz Metalurgu kultūras pili, nomainīja arī nosaukumu pret “Rūpnīcas “Sarkanais metalurgs” Kultūras pils vokāli instrumentālais ansamblis LĪVI”.

Informācija, ka tāds nosaukums tiktu piešķirts Jurim Pavītolam, nav atrodama. Vēl viena maza nianse – Tu atstāji grupu 80-to gadu sākumā, bet īso nosaukumu LĪVI sāka izmantot tikai 80-to gadu beigās. Arī šos faktus nevar izsvītrot no grupas vēstures!

“Dzimtā valoda”, “Zābaku dziesma”, “Saldus Saule”, “Es karājos tavā bizē”, “Dzelzsgriezējs”, “Dieva dēls”, “Zelta sirds”, kā arī jebkura cita dziesma no LĪVU repertuāra – tas viss ir tapis pēc tam, kad Juris Pavītols bija atstājis grupu. Visi LĪVU albumi ir tapuši un tika ierakstīti pēc Tavas aiziešanas! Visas atzinības un apbalvojumi ir godam nopelnīti pēc tam, kad Tu biji šķīries no grupas! LĪVI sasniedza savu slavas virsotni, kad Tu vairs nebiji grupas sastāvā! Juri, visi šie sasniegumi ir tapuši bez Tevis, un viss no iepriekš minētā nav Tavs nopelns! Arī šo faktu neizdosies izdzēst no LĪVI vēstures, lai arī kā Tev to gribētos.

Visu, ko sasniedza grupa LĪVI – atpazīstamība, cieņa un klausītāju mīlestība – ir sasniegta bez Jura Pavītola. Un tieši tāpēc Tev, Juri, nav nedz morālu, nedz kādu citu tiesību diktēt pasaulei, kādiem jābūt LĪVIEM. Tev nav nekādu tiesību noteikt, kurš no grupas mūziķiem var sevi uzskatīt par LĪVU un kurš nevar. Tev vienkārši nav un nevar būt tiesību vienpersoniski izlemt, kurš no LĪVU sastāviem skaitās īstais un pareizais, bet kurš nē!

Mēs, protams, ļoti labi saprotam Tavus mēģinājumus darīt visu iespējamo, lai apgrūtinātu vai pat bloķētu mūsu darbu pie Latvijas dzimšanas dienai veltītā lielkoncerta, kuru LĪVI kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri šogad sniegs Arēnā Rīga 17.novembrī. Mēs ar prieku varam Tev paziņot – neskatoties uz visiem Taviem mēģinājumiem to nepieļaut, koncerts notiks un tas būs grandiozs, ļoti spilgts un fantastisks! Tu nespēj samierināties ar domu, ka tautas mīlestība pret LĪVIEM ir bezgalīga un neizmērāma ar koncertu daudzumu vai dziesmu skaitu, un tajā nav vietas Jurim Pavītolam.

Latviešu tautas cieņa un mīlestība ir jānopelna, nevis jāpieprasa de facto vai jāatņem ar spēku, kā Tu to mēģini darīt! Neskatoties uz to, ka Tu sevi uzskati par vienīgo “īsto” LĪVU, lūdzu, beidzot pieņem faktu – LĪVI nav tikai Juris Pavītols, bet mēs nekad neesam teikuši, ka Juris Pavītols nav LĪVI. Tomēr bez Tevis LĪVI ir arī Grodums, abi Virgas, Brīze, Mucenieks, Kleins, Igo, Šterns, Gabaliņš, Krieviņš, Silacērps, Buķelis, Marhilēvičs, Ledājs, Jakovļevs un daudzi citi.

Godājamais, Juri Pavītol! Mēs apzināti neiesaistījāmies Tavos provokatīvajos mēģinājumos mūs ievilkt kārtējā skandālā, jo tas ir vajadzīgs tikai Tev. Apzināti klusējām arī tad, kad Tu centies nomelnot grupas tēlu, izmantojot preses un sociālo tīklu palīdzību, izceļot tikai sev izdevīgus faktus un noklusējot patiesību, ko nekad nespētu publiski atzīt, jo tā Tev būtu neērta.

Šajā vēstulē, kas adresēta Tev, mēs apzināti nepieminam daudzus gadskaitļus un visu cilvēku vārdus, kuri ir vai bija saistīti ar grupu LĪVI, lai Tev nebūtu vēl viena iespēja pārvērst to visu par kārtējo skandālu, kurus Tu mēģini sarīkot ar apskaužamu regularitāti. Tādejādi Tev arī nebūs iespējas publiski apspriest to kopā ar savu nelielo atbalstītāju grupu, kura būtu gatava pievienoties Tavām manipulācijām, cenšoties mainīt sabiedrības uzskatus par grupu LĪVI Tev izdevīgā gaismā. Tas viss ir nožēlojami un pat savā veidā ironiski. Mēs arī turpmāk neiesaistīsimies nekādos strīdos ar Tevi, jo kašķa meklēšana ir Tava izvēle – Tu to vari turpināt bez mums. Kā jau minējām iepriekš, mēs zinām, ka tas ir vajadzīgs tikai Tev!

Visus šos ilgos gadus, kad LĪVI bez Jura Pavītola darbojās, muzicēja, koncertēja, mainījās, auga, radīja un ierakstīja dziesmas, izdeva albumus, jeb visus šos gadus, kad LĪVI vienkārši bija DZĪVI, Tu dzīvoji ar rūgtumu sirdī.

Godājamais, Juri Pavītol! Mums patiesi žēl, ka neesi varējis saskatīt to ceļu, kuru LĪVI ir nogājuši, un pieņemt mūsu izaugsmi un sasniegumus pēc tam, kad pats pameti grupu. Žēl, ka Tu nebiji spējīgs pieņemt neskaitāmos ielūgumus uz mūsu koncertiem un nespēji būt laimīgs kopā ar mums līdz šīm. Mēs ļoti ceram, ka šogad tu atradīsi sevī spēkus pieņemt ielūgumu uz mūsu lielkoncertu, un dalīsi prieku ar mums šogad, 17. novembrī, Arēnā Rīga.

Mēs no sirds vēlamies dalīties ar Tevi priekā, ko jūt ikviens, kurš apmeklē un piedalās mūsu koncertos, taču arī bez Tavas klātbūtnes mēs turpināsim savu ceļu, godinot to, ko esam izveidojuši un piedzīvojuši kopā. Lai arī mūsu ceļi ir šķīrušies, mēs ceram, ka reiz arī Tu radīsi sevī mieru un izjutīsi lepnumu par LĪVIEM, kuri ir iekarojuši tik daudzu klausītāju sirdis vairākās paaudzēs.

No sirds vēlam Tev spēku, veselību un mieru!

Ar cieņu,

LĪVI”

Portāls LA.LV 25.augustā ziņoja, ka Juris Pavītols savā soctīkla “Facebook” profilā ir publicējis sekojošu paziņojumu: “INFORMĀCIJAI – nosūtu atbildi uz š. g. pavasarī Latvijas Patentu Reģistra Valdei sūtīto iesniegumu: Ar Latvijas Patentu Reģistra Valdes 2024.g. 20.augusta lēmumu Nr. M 79 870 un pēc ekspertu veiktās analīzes esmu nostiprinājis savā lietošanā/ īpašumā manis 1972.g. izvēlēto un 1974.g. Latvijas PSR Kultūras ministrijas apstiprināto grupas/ ansambļa intelektuālo īpašumu nosaukumu LĪVI.

Daru to zināmu interesentiem, skaņu ierakstu studijām, mūzikas producentiem un izdevējiem, klubu, kultūras iestāžu īpašniekiem, radio, TV studijām, presei.Patentu valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

P.S.

Ar 27.08.2024. plkst. 18.00 nosaukuma LĪVI izmantošana mūzikas grupai, jaunradītām dziesmām, koncertiem, ierakstiem, nošu izdevumiem, platēm, CD, kīno, foto, video, visam, kas piekritīgi augstāk minētam, bez manas rakstiskas atļaujas tiks saistīti ar juridisku un finansiālu atbildību.”