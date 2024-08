Ainars Virga (ģitāra, balss) un Jānis Grodums (bassģitāra, balss) Latvijas Nacionālajā operā, kur kopā ar Liepājas Simfoniskais orķestri notiek grupas “Līvi” 30 gadu pastāvēšanas jubilejas koncerts, 09.09.2006. Foto: Gatis Dieziņš/LETA

“Lēmums nav pārsūdzams!” Liepājas rokgrupas “Līvi” dibinātājs Pavītols nācis klajā ar paziņojumu, kas turpmāk mūzikas industrijā būs kā akmenī cirsts un jāievēro Ieteikt







Liepājas un Latvijas slavenākās rokgrupas “Līvi” dibinātājs, mūziķis un komponists Juris Pavītols šo sestdien, 24.augustā, izplatījis gan paziņojumu presei, gan arī soctīklā “Facebook” informējis sabiedrību, ka Latvijas Patentu reģistrs ir atbildējis uz viņa šogad pavasarī sūtīto iesniegumu. Līdz ar Latvijas Patentu valdes 20.augustā pieņemto lēmumu Pavītols ir nostiprinājis savā lietošanā/īpašumā viņa 1972.gadā izvēlēto un 1974.gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas apstiprināto grupas/ansambļa intelektuālo īpašumu nosaukumu LĪVI.

Juris Pavītols savā soctīkla “Facebook” profilā ir publicējis sekojošu paziņojumu: “INFORMĀCIJAI – nosūtu atbildi uz š. g. pavasarī Latvijas Patentu Reģistra Valdei sūtīto iesniegumu: Ar Latvijas Patentu Reģistra Valdes 2024.g. 20.augusta lēmumu Nr. M 79 870 un pēc ekspertu veiktās analīzes esmu nostiprinājis savā lietošanā/ īpašumā manis 1972.g. izvēlēto un 1974.g. Latvijas PSR Kultūras ministrijas apstiprināto grupas/ ansambļa intelektuālo īpašumu nosaukumu LĪVI.

Daru to zināmu interesentiem, skaņu ierakstu studijām, mūzikas producentiem un izdevējiem, klubu, kultūras iestāžu īpašniekiem, radio, TV studijām, presei.

Patentu valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

P.S.

Ar 27.08.2024. plkst. 18.00 nosaukuma LĪVI izmantošana mūzikas grupai, jaunradītām dziesmām, koncertiem, ierakstiem, nošu izdevumiem, platēm, CD, kīno, foto, video, visam, kas piekritīgi augstāk minētam, bez manas rakstiskas atļaujas tiks saistīti ar juridisku un finansiālu atbildību.”

Pavītola izplatītais paziņojums izraisījis soctīklā “Facebook” viedokļu “vētru” – vieni apsveic, bet otri izsaka kritiku. Lūk, komentāru izlase:

“Vai ieguvums būs tiiikkk apjomīgi lielāks nekā cīņas lauka enerģija… domāju, Knuts Skjenieks enerģiju veltītu kam radošam…” raksta Iveta.

Gints teic: “Ne pašam, ne sašam! Es būtu priecājies, ja manis izdomāts, radīts nosaukums izskan pasaulē arvien! Vēl jo vairāk, ja neiet runa par naudu! Nu un ko iesāksiet ar to patentu Pavītola kungs?”

“Nu protams, arī šādai kārtībai ir jābūt. Agrāk vai vēlāk. Apsveicu! Juris Pavitols jau ar to nerunā par honorāriem. Šaubos vai Līvu sākuma mantojumu tā bieži izmanto. Šeit vienkārši runa iet par Aināra Virgas Rock apvienību mūsdienās,” sveic Agris.

“Līvi manā uztverē ir kustība, gars, Liepājas raksturs, nevis tās vai citas sejas. Vai Līvi kā apzīmējums pilsētas garam vairs nebūs dzīvi? Ceru, ka būs. Citādi Liepāja vairs īsti nebūs Liepāja,” komentē Vēsma.

Ziedonis ir kritisks: “Viena cilvēka privāto ambīciju uzvara, bet kāds labums no tā pilsētai, sabiedrībai? Nekāds!”

“Piedod, bet ar šo “uzvaru” es tevi nevaru apsveikt…” piebilst Andris pie Pavītola ieraksta “Facebook”.

Jānis Rušenieks raksta plašāku komentāru: “Savā ziņā loģisks solis. Tai mūziķu apvienībai, kura vēl joprojām mēģina koncertēt ar nosaukumu “Līvi” praktiski nav nekādas saistības ar šo vārdu. Līdzīgi piemēri pasaulē ir rodami neviens vien. Diemžēl, sabiedrības maldināšana, izmantojot grupas nosaukumu arī ir populāra prakse ne tikai Latvijā. Tas nav tikai ētikas jautājums, bet neredzu reālu risinājumu. Viens ceļš – līgumiskās attiecības, kur kā piemēru varētu minēt CREDO. Visu cieņu dzīvajiem vai koncertēt esošajiem muzikantiem, bet tajā pat laikā mani māc šaubas par grupas nosaukuma izmantošanas turpinājumu saistībā ar Dakotu Latvijā un Nazareth ārpus tās. Man Dakota vispirms asociējas ar Edvīnu Zariņu, grupas dibinātāju, dziesmu autoru, izpildītāju. Savukārt Nazareth pēc Dana Makafertija nāves nav Nazareth. Abos gadījumos mūziķu kopām, kuras izpilda Dakotas vai Nazareth dziesmas būtu savam nosaukumam jāpievieno, piemēram – Pro Dakota vai Nazarteh Pro, lai nemaldinātu to auditorijas daļu, kuras varbūt ir palaidušas garām faktus, ka kāds no grupas ir aizsaukts citos medību laukos. Varbūt skumji, bet pie mums Latvijā nav izveidojušās tradīcijas šajā jomā, kad, dibinot grupu, uzreiz tiek likumiski aizsargāts tās nosaukums kā preču zīme, uzreiz definējot īpašnieku loku, kā arī būs grūti piemērot konkrētus normatīvos aktus, kā tas ir noticis tagad ar nosaukumu, nu jau preču zīmi “LĪVI”.”

Mūziķs Juris Pavītols piedalās grupas “Līvi” dziesmu albuma “Līvi: sākums / Liecinieka spoguļportrets” prezentācijas pasākumā, 14.07.2022. Foto: Edijs Pālens/LETA

“Es esmu dzirdējis, (bet neesmu pārbaudījis) informāciju, ka grupas “Līvi” grafiskais logotips ir/ bijis reģistrēts uz Jāņa Groduma vārda, tātad tagad tas varētu piederēt viņa mantiniekiem. Kā tur patiesībā ir?” vaicā Andris. Viņš turpina: “Juri, man šķiet, ka Tu neesi izvēlējies pareizo risinājumu. Tev nav saistības ar grupu “Līvi” jau 42 gadus. Tajā laikā grupa ir pilnībā mainījusies un uzdevusi aptuveni 14 albumus, kuros Tu neesi piedalījies. Vismaz 4 albūmus esmu ierakstījis (mūsdienu izpratnē – producējis) arī es kā skaņu režisors. Tāpēc man tiešām šķiet, ka Tu mēģini piesavināties laurus un intelektuālo īpašumu, kas Tev būtībā nepieder. Lai tagadējais Līvu sastāvs koncertē kā vien vēlas. Tā ir Latvijas mūzikas vēsture. Un vairākums bijušo Līvu dalībnieku tieši kā pagodinājumu uztver darbības laiku šajā grupā. Laikam Tu viens esi tāds kašķīgs. Vari arī iekulties tiesu darbos, kur ar pensiju advokātu honorāriem nepietiks. Lūdzu, nedomā, ka vēlu Tev ko sliktu. Vienkārši juridiska pieredze.”

“Tātad pirmdien būs grupa L.Ī.V.I.,” ar smaidu piebilst Miks.

Aldis arī raksta plašākas pārdomas par Pavītola paziņojumu: “Iet runa par nosaukumu. Es pārāk tālu no juridiskām niansēm, taču domāju, ka nekāda kašķa var nebūt. Juris nopretendē un aizsargā savu “brendu”, var tā teikt, svešvalodā? Nedodu nekādus padomus, esmu pārāk sīks un mazs priekš tam. Tikai iedomājos notikumu attīstību, ka pagaidām vēl esošais nosaukums, tuvākā laikā izsludina kādu pēdējo uzstāšanos, saistībā tieši ar nosaukuma maiņu. Un tad, vai nu formāli, jeb pa īstam, tiek izveidots jauns sastāvs, ar citu nosaukumu. Ja spēcīgs līderis, tad viss turpinās. Savstarpēji salāgojot ar abpusēju piekrišanu, teiksim, repertuāru. Ko atļauts izpildīt, un no kā – jāatsakās. Kā notiekās, tā notiekās, es, kā Jura kādreizējais kolēģis, ģitārists, tikai vēlos, lai netiktu uzsākta mērīšanās, kuram garāks, kurš stiprāks, vai nekaunīgāks. Tā var sabojāt sev dzīvi jebkura no pusēm. “Līvi” ir devuši savu smagsvara pienesumu Latvijas mūzikas laukā, arī iegājuši pašas valsts gājuma vēsturē. Abas puses pelnījušas savu cieņu un atzīšanu un elkus un piekritīgos klausītājus un atbalstītājus. Grupas mūziķiem nupat iestājas situācija, ka nekad vairs nebūs tā, kā agrāk. Es domāju, ka tas ir uz labu. Nevajag vienmēr tā, kā bija. Kaut kas var sākt stagnēt. Lai iet pa jaunam!”

“Super letiņš – īsts līvs,” ar smaidu raksta Agris.

Zane komentē: “Apsveicu! Beidzot. Un kāpēc gan būtu tā jāšūmējās, ja runa būtu tai skaitā par naudu? Ja visi sākot ar Raču un beidzot ar Buķeli grib pelnīt uz šī brenda rēķina, lai pelna un maksā arī brenda izgudrotājam procentus. Ja tas tiek saskaņots. Kas tur būtu nepareizi.”

“Liepājas. Īstie. Vienīgie. Iezemieši,” uzskata Ainars. Savukārt Gints secina: “Sajūta, ka kāds šodien Līviem pārgrieza rīkli…”

Laima raksta: “Atbalstu 110%… apsveicu…”

Līga ir neizpratnē: “Es Jūs, Juri, ļoti cienu gan kā grupas “Līvi” dibinātāju, gan kā daudzu patriotisku dziesmu autoru, taču nesaprotu, kādēļ tagad? Kādēļ Jūs nepaņēmāt Līvu nosaukumu sev līdzi tad, kad aizgājāt no grupas – tas bija jau ļoti sen. Muzicējāt Valmierā- kādēļ ne zem Līvu nosaukuma? Ja atstājāt grupai, kura Liepājā turpināja spēlēt, Līvu nosaukumu tad, Jums par to vairs nav varas. Tas vilciens ir aizgājis. Ja gribētu šobrīd veidot grupu un spēlēt zem Līvu nosaukuma, Jums neviens to nevarētu aizliegt un Ainaram būtu jādomā kas cits,bet Jūs to nedarāt un tajā pašā laikā tieši šobrīd neļaujat to darīt citiem.”

"Sākšu ar to, ka esmu lasījusi grāmatu, varu saprast arī to cilvēcisko sāpi un aizvainojumu, bet reizēm, lai iegūtu sirdsmieru lietas vajag atlaist, un piedošana ir atslēga, kas vairo iespēju saglabāt labas atmiņas un virzīties dzīvē tālāk. Esat tik talantīgs, ka varētu nodibināt vēl vismaz 5 grupas un muzicēt uz nebēdu un ar savu potenciālu darīt laimīgu sevi un citus. Īgnums nav rota, bet radīta mūzika ceļ spārnos," pauda viedokli Velga par Pavītola paziņojumu saistībā ar Liepājas rokrupu "Līvi".

















































































































