Tevi gaida ļoti saspringta diena, un grozies kā gribi – atelpas nebūs! Horoskopi 1.septembrim

Foto: AP/Scanpix/LETA

Tevi gaida ļoti saspringta diena, un grozies kā griez – atelpas nebūs! Horoskopi 1.septembrim







Auns

Šodien tavs smaids spēs savaldzināt jebkuru. Taču esi uzmanīgs, jo kāds tavu draudzīgo smaidu var uztvert pavisam nepareizi.

Vērsis

Tavs plecs kādam noderēs kā liels drauga atbalsts. Noteikti neatsaki šim cilvēkam ne palīdzību, ne padomus, viņš to novērtēs. Un nepagriezīs muguru tad, kad to vajadzēs tev.

Dvīņi

Tevi gaida ļoti saspringta diena, un grozies kā gribi – atelpas nebūs ne brīdi. Bet sūdzēties par to nevajag, jo ir labi, ka tu esi kādam vajadzīgs.

Vēzis

Tev gribēsies vienu, otro un trešo, un vēl vairāk. Tiesa, tavs dzīves ritējums brīžiem iebuksē, un ne viss uzreiz izdodas tā, kā tu vēlētos. Mazliet pacietības!

Lauva

Tu riskē kļūt par ideālo pircēju (tas ir tāds, kurš pērk visu, ko tam piedāvā pārdevējs). Tavās interesēs būs, ja tev atņems bankas karti un nelaidīs tevi ārā no mājas.

Jaunava

Tava prāta spozme šodien nevar palikt nepamanīta. Jo vairāk tu to darbināsi, jo vairāk to pamanīs apkārtējie. Izbaudi to!

Svari

Situācija, iespējams, neatrisināsies tādā veidā, kādā tu gaidīji. Taču kaut kāds risinājums tai tomēr būs – tev tikai atliek to pieņemt vai noraidīt.

Skorpions

Gaidāma brīnišķīga diena! Tev nāksies veltīt nelielas pūles tam, lai pabeigtu iesāktos darbus. Taču pēc tam tu varēsi priecāties par to, cik viss ir sanācis labi. Un vēl labāk!

Strēlnieks

Iespējams, ka tev nāksies nodarboties ar kaut ko tādu, kas sniedz tev lielu prieku un gandarījumu. Taču, ja tu slinkosi, tad visas šīs iespējas tu palaidīsi garām.

Mežāzis

Nozīme šodien būs ne tikai tam, ko tu runā, bet arī tam, ko esi sadzirdējis. Jo uzmanīgāks būsi, jo vairāk interesanta par sevi uzzināsi.

Ūdensvīrs

Iespējams, ka šodien tu vari balstīties tikai uz sevi un paša spēkiem. Lai arī citi tev solīs palīdzību, to, visticamāk, nesagaidīsi.

Zivis

Tavs stāvoklis izrādīsies neaprakstāmi sarežģīts. Apkārtējie no tevis gaidīs vairāk aktivitāšu, vairāk enerģijas, bet tu, kā par nelaimi, būsi absolūti iztukšots.