“Ticiet vai nē, tagad starpbrīži ir klusākais skolas laiks.” Kāpēc mūsdienās bērni ir mazāk aktīvi? Ieteikt







“Kādreiz, ja izgāja starpbrīdī no klases, tad trokšņu līmenis jau bija mazliet virs 85 decibeliem. Ticiet vai nē, tagad starpbrīži ir klusākais skolas laiks. Visi klusiņām kaut ko čubinās,” TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Siguldas novada domes deputāte Līga Sausiņa.

Reklāma Reklāma

Viņa dalās pārdomās, ka būtībā tas, cik bērni ir kustīgi, ir atkarīgs no tā, kā ir ģimenē. “Ļoti daudz kas ir atkarīgs no vecāku tradīcijām. Kādās sliedēs vecāki bērnus ieliek. Bērns, it sevišķi, ja viņu pirmsskolas vecumā ievirza, es nedomāju tos augstos rezultātus, viņam tas kļūst par ieradumu un normu- iet trīs reizes nedēļā uz futbola treniņiem vai vēl kaut kur,” akcentē Sausiņa.

Viņa stāsta, ka Siguldā ir divi futbola klubi, kas maziem bērniem sniedz iespēju kustēties: “Ziemā Covid-19 laikā viņi ārā spēlēja futbolu. Atkarībā no tā, kā vecāki bērnu ievirza bērnībā, tālāk veidojas šīs tradīcijas.”

Siguldā bērnu aktivitāte ir līdzsvarā. Ir ļoti aktīvas ģimenes, kas izmanto atpūtas un sporta infrastruktūru. Un ir arī tādi, kas paši, kā ģimene, ir neaktīvi un līdz ar to arī jaunā paaudze veidojas mazāk tendēta uz aktīvu dzīvesveidu.