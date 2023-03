Tiek tiesāti Krievijas sāktā kara atbalstītāji Latvijā – piespriesta nosacīta brīvības atņemšana

Kustība “Krievu balss pret karu” mītiņā pie Brīvības pieminekļa sestdien pieprasīja nekavējoties pārtraukt karu Ukrainā. Foto: Paula Čurkste/LETA

Plašais militārais uzbrukums, kuru pirms gada pret Ukrainu sāka Krievija, arī vairāk uzkurināja Latvijā dzīvojošos agresora Vladimira Putina atbalstītājus. Viņu aktivitātes radīja daudz papildu darba Valsts drošības dienestam (VDD), bet tagad arī prokuratūrai un tiesām, kas sākušas līdz tām nonākušo krimināllietu izskatīšanu.

Rīgas rajona tiesā un Vid­zemes rajona tiesā Cēsīs izskatītas divas krimināllietas, kuras vieno tas, ka apsūdzētās personas tika sauktas pie atbildības par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu un kara noziegumu attaisnošanu. Gan Sņežana Poddubnaja, gan Jevgēnijs Kosolapovs vainu viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzina, tāpēc apsūdzētajiem tika dota iespēja vienoties par sodu, kas abiem ir identisks, – brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem nosacīti.

“Es esmu par Putinu”

Pierīgas iedzīvotāja Sņežana Poddubnaja pagājušā gada 13. martā iesaistījās diskusijā, kas notika “Facebook.com” vietnē krievvalodīgajā grupā “Kriminālā Latvija”. Atbildot uz grupas lietotājas “Ella Riga” ierakstu, kurā bija pausts sašutums par Rīgā izvietotajiem Ukrainas karogiem, Poddubnaja krievu valodā rakstīja (publicējam daļu no ierakstiem): “Bet Ukrainas karogus vajag dedzināt, nost ar nacismu un fašismu Latvijā!”; “Ukropu karogs Latvijas teritorijā nav karogs, bet lupata”; “Viņi taču līdz šim brīdim atbalsta neonacismu. Pat neslēpj to. Ar to vajag cīnīties. Es esmu pret karu. Bet kad karš ir neizbēgams, vajag sist pirmajam. Un te es esmu par Putinu. Slava Krievijai! Slava karavīriem! Viņi, kā vienmēr, novāc naciķus. Urā urā urā!”; “”Slava Ukrainai”, tas ir lozungs pēdējais. Kam slava? Kādi varoņi? Kuri apzog veikalus visā Eiropā. Sasodītie nelieši. Lai atnāk pie manis uz veikalu. Es tiem ukropiem parādīšu, kur vēži ziemo”, “Mēs tos ukropus nesaucām. Lai iet nah**!”.

S. Poddubnaja atzina vainu, vienojās ar prokuroru, ka tiks sodīta ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz deviņiem mēnešiem. Tiesai šo vienošanos vajadzēja tikai apstiprināt. Spriedums stājies spēkā.

Slavē Krieviju

Spriedums lietā, kurā apsūdzēts vidzemnieks Jevgēnijs Kosolapovs, vēl nav stājies spēkā. Arī apsūdzētais Kosolapovs vienojies ar prokuroru par to, ka viņš par divu noziegumu izdarīšanu tiks sodīts ar sešu mēnešu cietumsodu, pārbaudes laiks – tikai pusgads. Kosolapovs apsūdzēts par to, ka laikā no 2022. gada 21. līdz 27. februārim interneta vietnē “nra.lv” pie 15 rakstiem par aktualitātēm, saistītām ar Ukrainu un Krievijas agresiju pret to, publicēja veselu virkni naidīga, agresīva un nievājoša rakstura komentāru un vēstījumu, kas vērsti gan pret ukraiņiem, gan pret Latvijas iedzīvotājiem. Savus komentārus apsūdzētais parakstīja ar lietotāja vārdu “X”.

Komentāros J. Kosolapovs izmantoja gan latviešu, gan krievu valodas vārdus (izmantota oriģinālā rakstība): “Krim eto Rossija !!! Donbass ne Okraina.punkts:-))))”; “Nāvi naciskai Kyivas huntai:- ))))”; “Slava Rossiji !!!”; “Nu ko Zela, palidzeja tev Nato okupanti,KoĒ ? :-))))))) Ka bombarded Donbasa civilos savus pilsoņus 8 gadi, tad bija viss kartiba vai ne? Ka Krievi sakusi likvedet ukrafasistus, tad ar piedi*stam biksem jablau krievi nak;-)))”; “Staķis ped***sts, Rigas iedzīvotajam palidzet nevar, bet ukrafašistiem no Rigas domes piešķir 500 000 €.”; “Driz saksim vietejos nacistus iznicināt.:-)))”; “Nāvi ukranacistiem visā pasaulē.!!!; 9 maijā parāds notiks Kyiva.:-)))).”

Tiesu gaida vēl vairāki apsūdzētie

Kopš pagājušā gada 24. februāra, kad Krievijas armija sāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, Valsts drošības dienests izmeklējis gandrīz 40 kriminālprocesus, kas uzsākti par nacionālā naida izraisīšanu un kara noziegumu attaisnošanu. Tuvāko mēnešu laikā tiesas uzsāks vismaz 15 tādu krimināllietu izskatīšanu. Kā liecina tiesu kalendāros publicētā informācija, Rīgas pilsētas tiesā vēl šopavasar sāks skatīt VDD uzsāktos kriminālprocesus, kuros par bruņota konflikta finansēšanu apsūdzēts Igors Kuzmuks, par nacionālā naida izraisīšanu un sankciju pārkāpšanu – Ruslans Pankratovs, par sankciju pārkāpšanu – Ludmila Pribiļska un Andrejs Solopenko, par nacionālā naida izraisīšanu un kara noziegumu attaisnošanu – Vladimirs Lindermans.

Pagājušajā nedēļā Rīgas pilsētas tiesā bija paredzēts sākt skatīt krimināllietu, kurā par nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu apsūdzēts kāds Armands Auziņš. Krimināllikumā par tādu noziedzīgu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Lietu izskatīt vēl nebija iespējams, jo uz tiesas sēdi neieradās apsūdzētais, turklāt viņš arī nebija informējis tiesas sastāvu par kādu neierašanos attaisnojošu iemeslu.