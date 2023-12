SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par karadarbību Ukrainā Ieteikt







Mediji: Sprādzienu BAM tunelī krievi izmeklē kā teroraktu



Sprādzienu Baikāla-Amūras maģistrāles (BAM) garākajā tunelī Krievijas varasiestādes atzinušas par teroraktu, piektdien vēsta krievu mediji.

Pēc ugunsgrēka Severomuiskas tunelī pret “nenoskaidrotām personām” ierosināta krimināllieta par terorismu, atsaucoties uz avotu, kas informēts par izmeklēšanas gaitu, vēsta laikraksts “Kommersant”.

Sākotnēji noskaidrots, ka degvielas cisterna aizdegusies zem vagona novietota spridzekļa eksplozijas rezultātā, pavēstījis avots.

Kā ziņots, ceturtdien Severomuiskas tunelī Burjatijā noticis sprādziens, un ukraiņu mediji, atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka to sarīkojis Ukrainas Drošības dienests.

“Faktiski tas ir vienīgais nopietnais dzelzceļa savienojums starp Krieviju un Ķīnu. Un tagad šis maršruts, ko Krievija cita starpā izmanto militārām piegādēm, ir paralizēts,” sacījis viens no avotiem. Viņš norādījis, ka sprādziens ir kārtējā veiksmīgā Ukrainas Drošības dienesta īpašā operācija, taču dienests oficiāli nav sniedzis nekādus komentārus.

Tikmēr krievu propagandisti sākotnēji apgalvoja, ka preču vilciena ugunsgrēku izraisījis “kabeļu tīkla īssavienojumu”.

Tikmēr “Telegram” kanāls “Baza” ziņo, ka bijuši vismaz divi sprādzieni.

Pirmā eksplozija notikusi brīdī, kad tunelī iebraucis 50 vagonu sastāvs, kurā cita starpā bijusi 41 cisterna ar dīzeļdegvielu un trīs cisternas ar aviācijas degvielu.

Sprādziena rezultātā izdegušas pirmās 16 cisternas, bet 20. un 22. cisternai konstatētas sūces. No tuneļa izdevies izvest 14 vagonus, taču pārējie vagoni palikuši tunelī, jo stipri bojāts sliežu ceļš, kuru turklāt applūdinājusi izlijusī degviela, vēsta “Baza”.

Vēlāk tajā pašā rajonā sprādzienā cietis vēl viens vilciena sastāvs. Šīs eksplozijas rezultātā izdegušas četras degvielas cisternas.

Foto: Telegram/ ekrānuzņēmumi no video

Polija pārņem NATO patrulēšanas Baltijas valstu gaisa telpā atbalsta misiju no Emari

Polija piektdien no Spānijas pārņēma NATO patrulēšanas Baltijas valstu gaisa telpā atbalsta misiju no Emari gaisa spēku bāzes Igaunijas ziemeļrietumos, paziņoja Igaunijas Aizsardzības ministrija.

Polijas Gaisa spēku kontingents misiju Baltijas valstu gaisa telpā veiks ar iznīcinātājiem F-16.

Jau vēstīts, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju no Zokņu aviobāzes Lietuvā ceturtdien no Itālijas pārņēma Beļģija un Francija.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.

Krievijai turpinot karu Ukrainā, Baltijas valstīs izvietotie sabiedroto iznīcinātāji ne tikai reaģē uz Krievijas militāro lidaparātu nelikumīgu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī patrulē gaisa telpā Krievijas un Baltkrievijas robežas tuvumā.

Reaģējot uz Krievijas visaptverošo iebrukumu Ukrainā NATO kopš marta ir pastiprinājusi gaisa telpas aizsardzību, palielinājusi karavīru un iznīcinātāju skaitu.

Iznīcinātāji “Eurofighters” Foto. EPA/ABIR SULTAN

Somija un Krievija izbeidz vienošanos par pārrobežu sadarbību

Somija izstājusies no vienošanās ar Krieviju par pārrobežu sadarbību, atbildot uz Maskavas lēmumu izstāties no vienošanās, paziņoja Somijas valdība.

Somijas izstāšanās no vienošanās spēkā stāsies nākamā gada 24.janvārī, kad beidzas pašlaik spēkā esošās vienošanās termiņš.

Dokumentā par izstāšanos no vienošanās norādīts, ka “līgums tika izbeigts pēc otras puses iniciatīvas, tādēļ atceļams ir tikai lēmums par līguma stāšanos spēkā”.

Somija un Krievija vienošanos par pārrobežu sadarbību parakstīja 2012.gadā. Līgumā abas puses apņēmās “stiprināt pārrobežu sadarbību un attīstīt to uz vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma pamata”, kā arī izstrādāt un ieviest ar teritoriālās attīstības stratēģiju, kā arī palielināt investīciju aktivitāti pierobežas teritorijās.

Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins rīkojumu par izstāšanos no pārrobežu sadarbības vienošanās ar Somiju parakstīja oktobrī. Krievijas Ārlietu ministrija par to informēja Somiju.

Novembrī Somija paziņoja, ka nelegālo migrantu no trešajām valstīm plūsmas palielinājuma dēļ līdz 13.decembrim tiek slēgti visi robežšķērsošanas punkti ar Krieviju, izņemot robežšķērsošanas punktu Vainikalā kravas vilcienu satiksmei.

Kopš augusta uz Somijas robežas no Krievijas krasi palielinājās patvēruma lūdzēju no Irākas, Sīrijas, Jemenas, Somālijas un citām Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm. Lielākajai daļai personu nav dokumentu, kas nepieciešami iekļūšanai Somijā. Kopš novembra sākuma tādu nelegālo migrantu skaits uz Krievijas-Somijas robežas pārsniedzis 600.

Somijas varasiestādes uzskata, ka Krievijas puse apzināti organizē migrantu plūsmu. Somijas premjerministrs Peteri Orpo paziņoja, ka Krievija “bez žēlastības izmanto trešo valstu pilsoņus”. “Šos cilvēkus stumj uz robežu un neielaiž atpakaļ,” Krievijas amatpersonu rīcību raksturoja Orpo.

Somijas un Krievijas robežpunkts Sallā, kas atrodas Somijas ziemeļos, 2023.gada novembrī. Foto: AP/SCANPIX